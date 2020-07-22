Александр Дрозденко: туризм в Ленобласти получил новые шансы для развития

Уровень заболеваемости коронавирусом в Ленинградской области остается стабильным, а экономика региона постепенно восстанавливается после снятия ограничений из-за пандемии. О том, как властям региона удается сдерживать распространение инфекции, почему пандемия дает новые возможности для развития внутреннего туризма, как будут реализованы крупные инвестиционные проекты и что ждет площадку закрывшегося завода Ford, рассказал в интервью РИА Новости губернатор региона Александр Дрозденко

— Александр Юрьевич, какова ситуация в настоящее время с коронавирусной инфекцией в регионе? Президенту России Владимиру Путину в ходе последней встречи в режиме видеоконференцсвязи вы говорили, что ситуация стабилизировалась. Снижается ли в регионе число заболевших? Много ли сейчас в регионе пациентов с тяжелыми формами, на аппаратах ИВЛ?

— Уровень заболеваемости COVID-19 и внебольничной пневмонией в Ленинградской области стабилен. Коронавирусная инфекция отступила, но не ушла. Сейчас медики отмечают явное разделение на бессимптомное течение болезни и тяжелое, которое требует серьезной медицинской помощи. Для таких больных мы закупили новые препараты на сумму 42 миллиона рублей, которые позволят сократить срок лечения заболевания и снять риск подключения к ИВЛ. Курс основной лекарственной терапии в случае с тяжелым течением на одного пациента оценивается в 160 тысяч рублей.

У части людей болезнь проходит в легкой форме, они даже не нуждаются в госпитализации. Для таких больных мы также предусмотрели обеспечение лекарствами за счет бюджета, уже закуплены препараты для амбулаторного лечения на два миллиона рублей.

В стабильной ситуации в Ленинградской области восстановлены объемы оказания медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования, плановая госпитализация, вакцинация и диспансеризация. Мы уже закрыли пять специализированных ковидных стационаров, перераспределив потоки больных. Например, в Тосно восстановлена работа родильного дома. Напомню, в Ленинградской области под специализированные госпитали перепрофилировались только отдельно стоящие здания, чтобы предотвратить распространение инфекции в том числе среди медицинских работников.

В среднем ежесуточно на аппаратах искусственной вентиляции легких в регионе находится до 30 человек. И главное, удается минимизировать смертность от новой коронавирусной инфекции – медики борются за каждого, вытаскивают даже самые сложные случаи.

— Как регион обеспечен аппаратами ИВЛ? Не испытываете ли дефицит? Обеспечен ли необходимыми медикаментами и оборудованием для лечения COVID-19? Не испытывает ли регион дефицит квалифицированных медиков? Какую поддержку оказывает регион медикам, борющимся с COVID-19?

— С самого начала эпидемии обеспеченность аппаратами ИВЛ, медикаментами и оборудованием у нас была высокой. В мае мы имели запас ИВЛ, но предпочли подстраховаться и заключили контракты на закупку еще 180 аппаратов, приобрели дополнительно палатные рентген-аппараты, УЗИ-сканеры и другое оборудование. То же самое с лекарствами и средствами индивидуальной защиты. Успешная работа экономики Ленинградской области в предыдущие годы, высокие налоговые поступления позволили нам аккумулировать достаточные ресурсы, чтобы встретить болезнь во всеоружии. На мероприятия по борьбе с коронавирусом мы предусмотрели в бюджете 1,1 миллиарда рублей, из них к концу мая израсходовали около 500 миллионов рублей.

Для преодоления дефицита квалифицированных медработников регион использует различные механизмы: выплачиваем подъемные, предоставляем жилье, готовим кадры по целевому набору.

И конечно, Ленинградская область поддерживает медиков, работающих сейчас на переднем крае борьбы с пандемией. В дополнение к президентским выплатам мы ввели региональные, таким образом, сумма выплаты каждому медику увеличилась в два раза. В апреле врачам, работающим в инфекционных стационарах, была установлена доплата порядка 80 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу — примерно 40 тысяч рублей и младшему медперсоналу около 24 тысяч рублей. Также мы установили выплаты работникам скорой медицинской помощи и амбулаторно-поликлинических подразделений, работающим с COVID-19.

© РИА Новости / Александр Гальперин Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге © РИА Новости / Александр Гальперин Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге

В мае медперсоналу, который непосредственно контактирует с больными, мы установили еще одну доплату: надбавку за выполнение особо важных работ. Врачам стационаров, принимающих ковидных больных, дополнительно выплачивается по 80 тысяч рублей в месяц, среднему медперсоналу по 50 тысяч рублей в месяц, а младшему по 25 тысяч рублей в месяц.

Наряду с материальной поддержкой, область старается всячески поддержать медиков морально: добрые инициативы проявляют жители, предприниматели, творческие коллективы. К примеру, на Пасху некоторые пекарни отправляли в больницы куличи, ко Дню медицинского работника жители области очень активно присоединились к интернет-марафону #спасибозаздоровье, а творческие коллективы — и профессиональные, и самодеятельные — выступили на открытых передвижных площадках перед COVID-госпиталями Ленинградской области. К празднику медики получили государственные награды, звания, в том числе первые региональные знаки: "Почетный сотрудник здравоохранения Ленинградской области".

— Сколько коек для пациентов с коронавирусом было развернуто в регионе? Сколько из них сейчас свободны? Какой создан резерв коек для больных с COVID-19? Достаточно ли для этого в регионе лабораторий?

— На пике эпидемии в области была развернута 2571 койка для пациентов с COVID-19, при этом область постоянно сохраняла резерв мест в стационарах на уровне 50%. То есть даже в самый тяжелый момент примерно половина этих коек оставались свободными.

Тестирование на коронавирус мы начали одними из первых, еще когда в регионе не было ни одного зараженного, тест можно было бесплатно сделать в мобильной амбулатории. Потом началось тестирование уже в стационарных условиях. Мы приобретали различные виды тестов, выбирали наилучшие, наиболее точные, также одними из первых приобрели тесты на антитела. Лабораторий достаточно, всем необходимым оборудованием они оснащены.

© РИА Новости / Алексей Даничев Сотрудник лаборатории ФБУЗ '"Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге" во время тестирования проб на коронавирус © РИА Новости / Алексей Даничев Сотрудник лаборатории ФБУЗ '"Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге" во время тестирования проб на коронавирус

— Разработаны ли меры по оперативному развертыванию коечного фонда в случае ухудшения эпидемической ситуации?

— Безусловно. Мы делаем все, чтобы наша система здравоохранения была полностью готова к любому сценарию развития событий. Уже сейчас комитет по здравоохранению планирует работу специализированной помощи заболевшим коронавирусной инфекцией до февраля 2021 года включительно. Для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в медицинских учреждениях региона создан запас препаратов от одного до более шести месяцев, и мы продолжаем закупку медикаментов и средств защиты.

Кроме того, мы в этом году вкладываем беспрецедентные 3,3 миллиарда рублей в закупку современного оборудования, это позволит существенно улучшить качество медицинской помощи жителям. Приобретаем томографы, аппараты УЗИ, флюорографы, мобильные амбулатории для сельской местности.

— Оправдано ли оказалось применяемое в Ленинградской области зонирование (красная, желтая и зеленая зоны) территорий по интенсивности распространения COVID-19? Удается ли оперативно реагировать на изменения ситуации в той или иной зонах?

— Считаю, что деление области на красную, желтую и зеленую зоны и, соответственно, дифференцированный подход к ограничениям, в зависимости от эпидемиологической ситуации, себя полностью оправдали. Регион большой, сопоставимый по территории с некоторыми европейскими государствами, и невозможно подходить с одной меркой к районам новостроек на границе с Санкт-Петербургом, где и плотность населения большая, и люди ежедневно ездят на работу в мегаполис, и к Подпорожью или Лодейному Полю, где плотность населения низкая и люди трудятся там, где живут. Вводя зонирование, мы смогли быстрее снять ограничения с работы бизнеса, сферы услуг, общепита, туризма, развлечений там, где эпидемиологическая ситуация позволяла это сделать. На изменения этой ситуации мы реагируем оперативно: были у нас и ужесточения ограничений, перевод района из желтой в красную зону, было и наоборот, когда ограничения смягчались, поскольку снижалась заболеваемость. Среди районов это даже вызвало здоровую соревновательность: главы администраций предпринимали дополнительные усилия по контролю за соблюдением масочного режима, чтобы не допустить роста заболеваемости и не оказаться в желтой или красной зоне.

— Ленинградская область одна из первых регионов в РФ начала смягчать ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. На каком этапе по снятию ограничений сейчас находится регион? Когда Ленинградская область полностью вернется к нормальной жизни?

— В районах зеленой зоны действуют минимальные ограничения. Смягчение ограничений происходит по согласованию с Роспотребнадзором, в том числе и в желтой, и в красной зонах. Но главным условием всегда остается безопасность людей.

— Безусловно, все регионы пострадали в условиях пандемии. Какие экономические потери для региона вы прогнозируете в этом году? Будут ли внесены изменения в региональный бюджет 2020 года? Понадобятся ли региону заимствования или бюджетные кредиты?

— Думаю, что прогнозы делать пока рано. Во-первых, в Ленинградской области не останавливалось ни одно крупное производство, во-вторых, не останавливалось жилищное строительство и, наконец, мы не остановили ни одной социальной стройки. Все, что у нас запланировано в этом году по национальным проектам — школы, детские сады, ФАПы, спортивные объекты, детская больница, ремонт дорог, финансируется без малейших сбоев.

Устойчивость бюджета высокая, на федеральную поддержку мы рассчитываем, но заимствований не планируем.

— Какую поддержку региональные власти оказывают в этот сложный период бизнесу, малому и среднему бизнесу? Какие отрасли экономики оказались наиболее пострадавшими? Сколько средств направлено региональными властями на поддержку бизнеса?

— В самом начале режима самоизоляции очень важно было поддержать всех, кто занят в наиболее пострадавших отраслях: сфере услуг, торговле непродовольственными товарами, общепите, туризме и так далее. Всех, кто вынужден был приостановить деятельность своих предприятий, кто работал на этих небольших предприятиях или был самозанятым. Поэтому первым нашим шагом было введение различных выплат — ежемесячных и единовременных из регионального бюджета безработным, а также семьям с детьми, где один или оба родителя не потеряли работу, но остались без дохода в результате пандемии и введенных ограничений. При этом в Ленинградской области было принято решение о выделении прямой финансовой поддержки индивидуальным предпринимателям, временно не получающим доход, по семь тысяч рублей единовременно и по пять тысяч на каждого ребенка.

Также мы приняли еще целый ряд мер поддержки малого бизнеса: для пострадавших секторов снизили налог по УСН с 6% до 1% и ввели льготу по налогу на имущество для арендодателей, предоставляющих скидку арендаторам. Кроме того, предприниматели области, арендующие государственное имущество, получили отсрочку или освобождение от арендных платежей.

Областной фонд поддержки предпринимательства ввел мораторий на выплату основного долга и процентов по выданным ранее микрозаймам. Больше того, фондом введены новые финансовые инструменты — льготные микрозаймы на выплату зарплат, оплату аренды и коммунальных платежей.

Хочу отметить, что в рейтинге, который представил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, Ленинградская область вошла число регионов, наиболее активно поддерживающих бизнес.

— Оказываете ли поддержку областным музеям и учреждениям культуры?

— Все областные учреждения культуры в период самоизоляции продолжали работу в новом формате — онлайн. Само собой, все сотрудники учреждений получали заработную плату в полном объеме, кроме того, мы, используя свои информационные ресурсы, пропагандировали новые интернет-проекты, многие из них, кстати, были очень талантливыми и неординарными. Думаю, что этот опыт оказался полезен и работникам областных театров, музеев, домов культуры, библиотек. Многие интернет-проекты, которые родились в такой сложной обстановке, уверен, продолжат жить и тогда, когда ситуация полностью нормализуется. Кстати, мы в Ленинградской области, как только позволила эпидемиологическая ситуация, одними из первых возобновили работу музеев, экскурсии — сначала только на открытом воздухе, теперь уже в помещениях. А за время самоизоляции даже закончили создание и полностью подготовили к открытию новый музей "Дом авиаторов", посвященный летчикам, охранявшим небо над Ладогой, "Дорогу жизни" в годы Великой Отечественной войны. Музей очень хороший, современный, интерактивный, пользуясь случаем, всех приглашаю его посетить.

— Расскажите о ситуации в экономике Ленинградской области в настоящее время. По вашим прогнозам, когда начнется восстановление экономики в регионе? Есть ли у региона уже план по восстановлению экономики?

— Экономика Ленинградской области постепенно восстанавливается, некоторые отрасли в этот период получили даже дополнительные возможности. Я смотрю в будущее с оптимизмом и думаю, что в течение 6-7 месяцев экономика Ленинградской области в целом восстановится. Соответствующий план у нас уже подготовлен, в середине июля он был представлен деловому сообществу на инвестиционном совете.

— Сколько лагерей будут открыты и сколько детей они смогут принять? Как будет организована их работа с учетом эпидемической обстановки?

— Период оказался непростым для детских лагерей. По правилам в новых условиях им требуется перестроить работу, и не все могут это обеспечить. По нашим подсчетам, заявили о готовности к работе в новом сезоне на треть меньше учреждений.

Мы не должны забывать, что главная цель летнего отдыха детей – это оздоровление. Именно поэтому мы не стали сокращать смены: по мнению медиков, 21 день требуется для полноценного восстановления организма. От руководства лагерей требуется лишь одно: позаботиться о безопасности. По новым правилам это означает, что они должны работать в режиме загородных обсерваторов, то есть в закрытом режиме на протяжении всей смены. Решение об открытии лагеря принимает Роспотребнадзор. Они тщательно следят за выполнением всех требований к организации летнего отдыха. На сегодня работать разрешено 26 лагерям на территории Ленинградской области.

Надо сказать, первый опыт работы в новых условиях наших, государственных, лагерей оказался вполне успешным. С 15 июня мы организовали смены в пяти лагерях для детей из ресурсных центров и для детей медицинских работников, причем независимо от того, лечили они ковид-пациентов или нет. Насколько я знаю, дети и родители остались довольны отдыхом.

— Ленинградская область уже открыта для посещения туристами из других российских регионов для индивидуальных и семейных путешествий. Наблюдается ли уже интерес туристов из других регионов? Бронируют ли они отели, базы отдыха?

— Интерес, безусловно, есть. Люди соскучились по путешествиям, и Ленинградская область — потенциально очень интересный, привлекательный вариант. Мы видим этот интерес и по тому, что как только позволила эпидемиологическая обстановка, на наши водные маршруты вернулись круизные лайнеры. Первым был теплоход "Русь Великая", который привез почти 200 туристов из Москвы и Ярославля. По пути он сделал остановки в Старой Ладоге, Свирьстрое и на острове Коневец, затем отправился к нашим соседям на Валаам.

В течение лета начнем с участием инвестора строительство нового причала напротив музея-диорамы "Прорыв" в Кировске. Таким образом, будет проложен новый туристический маршрут от Невской Дубровки до Кировска по местам обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. При этом все средства, поступающие в региональный бюджет от развития речного туризма, направляются на реставрацию и восстановление исторических памятников.

— На какой турпоток в регион вы рассчитываете в летний сезон и в целом по итогам года? Когда, по-вашему, произойдет восстановление турпотока в Ленинградскую область?

— Это будет зависеть не только от нас, но и от того, как скоро будут сняты ограничения в других регионах, восстановится нормальная жизнь. Мы, со своей стороны, будем делать все для того, чтобы турпоток в Ленинградскую область восстановился: создавать новые маршруты, развивать речной туризм, реконструировать объекты культуры, исторические памятники, помогать малому бизнесу, обслуживающему туристов. Как и в случае с экономикой, остаюсь оптимистом — в Ленобласти есть, что посмотреть, и сегодня внутренний туризм получил новые возможности для развития.

— Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко говорил, что пандемия и закрытые границы — хороший шанс для туристов узнать и полюбить свою страну. Вы согласны с ним? Пора туристам из разных регионов полюбить Ленобласть? Куда вы посоветуете поехать тем, кто ни разу не был в регионе?

— Пандемия — это вызов для всех нас. И в этой ситуации есть два варианта: опустить руки и погибнуть, в прямом или переносном смысле слова, или бороться, искать новые пути, новые возможности и выжить. Мы для себя выбираем развитие и поиск новых путей и возможностей, поэтому в сфере туризма, понимая, что он какое-то время все равно не будет прежним, что людям нужны новые, менее массовые форматы, мы сейчас активно создаем новые маршруты, прежде всего экотропы, которые привлекут индивидуальных туристов. Есть проекты по созданию туристско-рекреационных кластеров. Один из них "Токсовский" во Всеволожском районе объединит уже действующие особо охраняемые природные территории — природный парк "Токсовский", памятник природы "Токсовские высоты", охраняемый природный ландшафт "Озеро Вероярви" и существующие спортивные, рекреационные и культурные объекты. Действующие экологические маршруты пройдут модернизацию, увеличится их протяженность и пройдет инфраструктурное обустройство.

Второй кластер "Староладожский" планируется создать в Волховском районе на территории Староладожского и Иссадского сельских поселений. Его территория включит одноименный памятник природы с рукотворными пещерами, колонией летучих мышей, самым высоким в Ленинградской области Горчаковщинским водопадом. Также в проект войдет и первая столица Древней Руси — Старая Ладога с крепостью, двумя действующими монастырями.

В Ленинградской области масса интереснейших туристических объектов: древний Выборг, Тихвин с его великим духовным и культурным наследием, крепости в Копорье, Ивангороде, Приозерске, монастыри в Лодейнопольском районе, замечательная природа Подпорожья, а есть ведь еще и уникальное советское архитектурное, инженерное наследие — города первых пятилеток Волхов, Сясьстрой — там есть, на что посмотреть специалистам, ценителям промышленной эстетики 20-30-х годов. Какой район Ленинградской области ни возьми, он будет интересен туристам, и, самое главное, в нем всегда рады будут гостям!

— Продолжается ли реализация начатых инвестпроектов в регионе? Не уходят ли иностранные инвесторы из региона, не останавливают ли свои проекты?

— Инвесторы из региона не уходят, все проекты продолжаются. Больше того, в разгар пандемии мы завершили важный этап в реализации одного из серьезных проектов в сфере логистики: терминал компании "Ультрамар", который должен стать крупнейшим в Европе по перевалке удобрений, принял первый грузовой состав по новой железнодорожной ветке.

— В какой стадии проект строительства аэропорта Сиверский? Когда начнется строительство? Когда аэропорт может быть открыт? Ведете ли уже переговоры с авиакомпаниями по запуску рейсов или пока аэропорт рассматривается только как грузовой хаб? Если планируется пассажирский аэропорт в перспективе, какой эффект это даст региону? Может ли новый аэропорт разгрузить Пулково?

— Конкретные сроки называть еще рано. Пока продолжается процесс урегулирования земельных отношений с министерством обороны. Конечно, приход лоукостеров в Пулково серьезно скорректирует планы по использованию аэропорта Сиверский. Да и пассажирская авиация сейчас, в связи с пандемией, испытывает трудности. Но, повторюсь, пока рано говорить о конкретных сроках, будем исходить из тех обстоятельств и рыночных условий, которые сложатся к моменту реального старта проекта.

— Как продвигается проект создания в регионе комплекса по переработке и сжижению природного газа в Усть-Луге?

— "РусХимАльянс" работает в графике. Ведутся предпроектные работы, оформление земельного участка. Проект внесен в схему территориального планирования РФ. Мы придаем ему большое значение. Это инвестиции, которые будут направлены не только на создание производственных мощностей. Это инвестиции в комплексное развитие территории. Они дадут региону несколько тысяч новых рабочих мест, развитие социальной инфраструктуры, новое жилищное строительство. В реализации проекта участвует ВЭБ.РФ, недавно его председатель Игорь Шувалов побывал на месте — в Кингисеппском районе, мы обсуждали возможность строительства в Кингисеппе жилья для будущих работников комплекса.

— Есть ли какие-то подвижки в переговорах по площадке закрывшегося завода Ford? Сколько инвесторов интересуются площадкой? Когда могут завершиться эти переговоры? Какие перспективы у этой площадки?

— Переговоры продолжаются, есть интересанты, но на этом этапе, пока собственник не примет решение, их ход не разглашается. Надеюсь, что у площадки появится новый инвестор, которому мы готовы оказать поддержку, и эта территория получит новое развитие.

— Как проходят реставрационные работы в исторической части Выборга и продвигается ли реконструкция исторических усадеб в регионе, в том числе "Рождествено"?

— Работы по всем объектам продолжаются. В мае был проведен конкурс на разработку научной и проектной документации квартала Сета Солберга.

Что касается реконструкции "Рождествено", то на 2020 год запланированы разработка проекта специальных технических условий, прохождение госэкспертизы проекта. Заказчиком на разработку проекта является государственное казенное учреждение "Дирекция по сохранению объектов культурного наследия". В 2019 году была направлена информация для формирования заявки на участие в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета РФ на реновацию региональных и муниципальных учреждений культуры в рамках федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура". Субсидия предусматривает софинансирование из бюджета субъекта на уровне 30 процентов. После рассмотрения заявки было принято предварительное решение о включении усадьбы Рождествено в федеральную адресную инвестиционную программу на 2020-2021 годы. Точные сроки реставрации пока не определены.

— С какой программой вы идете на выборы губернатора региона? Какие направления для вас приоритетны?

— Я выдвинул тезис "От инвестиций в экономику к инвестициям в человека". Причем тезис не голословный. В ближайшее время будет разработан и внесен на рассмотрение Законодательного собрания Ленинградской области закон о социальных гарантиях, который будет декларировать уровень качества жизни, который не может быть ухудшен ни при каких обстоятельствах, а должен только улучшаться. Это будет второй по значимости закон Ленинградской области после принятого ранее Социального кодекса.

Так, в документе будут закреплены стандарты региона в сфере образования, здравоохранения, социального обеспечения, минимальной заработной платы, обеспечения спортивными объектами, экологии и экономики. Например, социальный стандарт по образованию будет гарантировать обеспечение доступного всем детям образования и отсутствие второй смены, а также отсутствие очереди в детские сады к 2023 году.

Минимальная зарплата в Ленинградской области будет установлена законом в размере не менее прожиточного минимума плюс 15%.