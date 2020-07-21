https://ria.ru/20200721/1574654015.html
СК завершил расследование дела о фотографии Гитлера в "Бессмертном полку"
СК завершил расследование дела в отношении Мухаммеда Эль-Айюби из Казани, который загрузил фотографию Адольфа Гитлера для участия в онлайн-акции "Бессмертный... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:58
2020-07-21T15:30
светлана петренко
генрих гиммлер
следственный комитет россии (ск рф)
адольф гитлер
происшествия
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https://ria.ru/20200721/1574641010.html
https://ria.ru/20200424/1570505418.html
АНДРЕЙ КОННИН
Дело за судом. Надеюсь, дегенерат получит реальный срок.
59
Александр Фирсов
Прихвостней - к ответу...
42
6
РИА Новости
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РИА Новости
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Завершение расследования дела о реабилитации нацизма. Кадры СК РФ
Завершено расследование уголовного дела о реабилитации нацизма при проведении акции «Бессмертный полк онлайн» в отношении жителя Казани Мухаммеда Эль-Айюби.
По данным следствия, 4 мая 2020 года Эль-Айюби, используя приложение в социальной сети, отправил на сайт «Банк Памяти» фотографию Адольфа Гитлера для ее дальнейшей трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн» в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла.
2020-07-21T14:58
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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светлана петренко, генрих гиммлер, следственный комитет россии (ск рф), адольф гитлер, происшествия
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости
. СК
завершил расследование дела в отношении Мухаммеда Эль-Айюби из Казани
, который загрузил фотографию Адольфа Гитлера
для участия в онлайн-акции "Бессмертный полк".
Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко
.
По данным следствия, молодой человек отправил фотографию Гитлера на сайт "Банк Памяти" 4 мая. При обыске выяснилось, что Эль-Айюби также несколько месяцев выращивал наркосодержащие растения.
Ему предъявили обвинение по статьям "Реабилитация нацизма" и "Незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства".
Обвиняемый сообщил, что симпатизирует Гитлеру, а растения выращивал для личного употребления.
Он признал вину и публично извинился.
Дела о реабилитации нацизма
СК возбудил уголовные дела после публикации фотографий нацистских лидеров в рамках проекта "Бессмертный полк", который в этом году прошел в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.
Ведомство посчитало, что загрузившие эти анкеты "преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге".
Глава СК Александр Бастрыкин
в интервью
РИА Новости отметил, что следователи продолжат устанавливать каждый такой факт. Он добавил, что подобные уголовные дела идут в Перми
, Самаре
, Казани, Ульяновске
, Волгограде
, Туле
и других городах.
Два обвинительных заключения против Даниила Симанова и Вячеслава Круглова, которым также инкриминируют "Реабилитацию нацизма", уже утвердили.