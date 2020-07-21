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СК завершил расследование дела о фотографии Гитлера в "Бессмертном полку"
СК завершил расследование дела в отношении Мухаммеда Эль-Айюби из Казани, который загрузил фотографию Адольфа Гитлера для участия в онлайн-акции "Бессмертный... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:30
светлана петренко
генрих гиммлер
следственный комитет россии (ск рф)
адольф гитлер
происшествия
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Дело за судом. Надеюсь, дегенерат получит реальный срок.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Завершение расследования дела о реабилитации нацизма. Кадры СК РФ
Завершено расследование уголовного дела о реабилитации нацизма при проведении акции «Бессмертный полк онлайн» в отношении жителя Казани Мухаммеда Эль-Айюби. По данным следствия, 4 мая 2020 года Эль-Айюби, используя приложение в социальной сети, отправил на сайт «Банк Памяти» фотографию Адольфа Гитлера для ее дальнейшей трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн» в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла.
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60
светлана петренко, генрих гиммлер, следственный комитет россии (ск рф), адольф гитлер, происшествия

СК завершил расследование дела о фотографии Гитлера в "Бессмертном полку"

14:58 21.07.2020 (обновлено: 15:30 21.07.2020)
5764
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. СК завершил расследование дела в отношении Мухаммеда Эль-Айюби из Казани, который загрузил фотографию Адольфа Гитлера для участия в онлайн-акции "Бессмертный полк".
Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По данным следствия, молодой человек отправил фотографию Гитлера на сайт "Банк Памяти" 4 мая. При обыске выяснилось, что Эль-Айюби также несколько месяцев выращивал наркосодержащие растения.
Ему предъявили обвинение по статьям "Реабилитация нацизма" и "Незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства".
Здание Государственной думы РФ
Вчера, 12:24
В Госдуме подготовили проект, запрещающий изображение Гитлера на одежде
Обвиняемый сообщил, что симпатизирует Гитлеру, а растения выращивал для личного употребления.
Он признал вину и публично извинился.

Дела о реабилитации нацизма

СК возбудил уголовные дела после публикации фотографий нацистских лидеров в рамках проекта "Бессмертный полк", который в этом году прошел в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.
Ведомство посчитало, что загрузившие эти анкеты "преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге".
Глава СК Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости отметил, что следователи продолжат устанавливать каждый такой факт. Он добавил, что подобные уголовные дела идут в Перми, Самаре, Казани, Ульяновске, Волгограде, Туле и других городах.
Два обвинительных заключения против Даниила Симанова и Вячеслава Круглова, которым также инкриминируют "Реабилитацию нацизма", уже утвердили.
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Светлана ПетренкоГенрих ГиммлерСледственный комитет России (СК РФ)Адольф ГитлерПроисшествия
Популярные комментарии
Дело за судом. Надеюсь, дегенерат получит реальный срок.
21 июля, 16:16
АНДРЕЙ КОННИН
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Прихвостней - к ответу...
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Александр Фирсов
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