СК завершил расследование дела о фотографии Гитлера в "Бессмертном полку"

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. СК завершил расследование дела в отношении Мухаммеда Эль-Айюби из Казани , который загрузил фотографию Адольфа Гитлера для участия в онлайн-акции "Бессмертный полк".

Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко

По данным следствия, молодой человек отправил фотографию Гитлера на сайт "Банк Памяти" 4 мая. При обыске выяснилось, что Эль-Айюби также несколько месяцев выращивал наркосодержащие растения.

Ему предъявили обвинение по статьям "Реабилитация нацизма" и "Незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства".

Обвиняемый сообщил, что симпатизирует Гитлеру, а растения выращивал для личного употребления.

Он признал вину и публично извинился.

Дела о реабилитации нацизма

СК возбудил уголовные дела после публикации фотографий нацистских лидеров в рамках проекта "Бессмертный полк", который в этом году прошел в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.

Ведомство посчитало, что загрузившие эти анкеты "преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге".