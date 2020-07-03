Александр Бастрыкин: неизвестных преступлений нацистов еще очень много

Следственный комитет Российской Федерации ведет расследование уголовных дел об убийствах мирного населения в годы Великой Отечественной войны . Глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости рассказал, кем и как совершались эти преступления, по каким законам будут отвечать виновные, как собирается доказательная база по преступлениям такой давности, работе с архивами и ныне живущими свидетелями, а также о том, почему важно бороться с героизацией нацизма.

— Следственный комитет продолжает обнародовать информацию о расследовании ряда уголовных дел по фактам убийств мирного населения в годы Великой Отечественной войны. О каких событиях идет речь? Это ведь совершенно новые факты?

— В данном случае мы говорим о ранее не расследованных фактах либо о преступлениях, за совершение которых не все лица были установлены и предстали перед судом. О них мы узнаем после раскопок поисковых отрядов, а также анализа рассекреченных архивных документов. Это трагические события в Новгородской области, Краснодарском крае, Ростовской области, связанные с массовым убийством мирного населения немецкими оккупантами. По имеющимся архивным данным, на территории РСФСР в годы оккупации преднамеренно истреблено более двух миллионов человек из числа мирного населения. В прошлом году в Следственном комитете были возбуждены уголовные дела об уничтожении более 30 тысяч советских граждан. И не все детали этих преступлений и лица, причастные к их совершению, были известны, поэтому сейчас наша задача, неуклонно следуя принципу неотвратимости наказания за преступления против человечности, утвержденному в Уставе международного военного трибунала в Нюрнберге и давшему начало международному уголовному праву, исследовать все обстоятельства содеянного и сделать выводы.

— Кем и как совершались эти преступления?

— Массовые убийства гражданского населения совершались участниками преступных организаций СС, полиции безопасности и СД нацистской Германии. Например, в Новгородской области, где обнаружено более 500 человеческих останков, действовала "Тайлькоманда" полиции безопасности и СД, которая расстреливала и калечила мирных граждан, женщин, детей, а также военнопленных.

В Ростовской области подразделения СС за одну карательную операцию уничтожили в районе поселка Змиевская Балка не менее 27 тысяч человек. В числе погибших — партийный актив и люди еврейской национальности. Массовые аресты советских граждан проводились в городе Шахты, где среди арестованных нацистами в основном были горняки и члены их семей. Людей вывозили в район шахты имени Красина, расстреливали, а тела сбрасывали в ствол шахты. Так было убито не менее 3,5 тысячи мирных граждан. Не щадили даже детей — имеется информация, что на территории Грузиновского сельсовета Морозовского района Ростовской области оккупантами наряду с 400 мирными жителями убито 72 пионера, а в Краснодарском крае жертвами одной из карательных операций стали 214 воспитанников Ейского детского дома, больные неизлечимыми болезнями дети.

— Какая цель всей этой работы?

— Перед нами несколько задач. Международным военным трибуналом в Нюрнберге и другими послевоенными процессами далеко не все преступники были осуждены: многим нацистам, виновным в совершении жестоких преступлений, к сожалению, удалось скрыться от правосудия и избежать наказания. Поэтому необходимо продолжать установление всех виновных, реализуя, как уже отмечено, принцип неотвратимости наказания. Вне зависимости от того, живы они или нет, мы должны назвать эти имена и показать, что сделали эти лица.

Вместе с тем видим много попыток представить историю совершенно в другом виде, когда, например, официальные лица стран Запада, подводя итоги Второй мировой войны, говорят лишь о вкладе США и Великобритании, намеренно игнорируя ключевую роль СССР в победе над фашизмом, пытаются ревизовать итоги Нюрнбергского трибунала. Видим и попытки, особенно в странах Прибалтики и на Украине, представить героями тех, кто совершал зверские преступления в отношении гражданского населения без оглядки на истину. Поэтому противодействие героизации нацизма — тоже одна из целей нашей работы, результаты которой должны стать большим наследием для будущих поколений.

— А ранее такая работа велась?

— Работа по установлению и розыску лиц, причастных к убийствам мирного населения во время Великой Отечественной войны, никогда не прекращалась. Начиная с послевоенного периода были осуждены несколько тысяч человек, последние процессы состоялись в 80-е годы. И сейчас, когда рассекречиваются архивы, мы узнаем новые факты преступлений и имена тех, кто скрылся от следствия и суда. Наше расследование, безусловно, поможет восполнить отдельные фрагменты злодеяний нацизма, выявить новые, ранее неизвестные факты массовых убийств, причастных к ним лиц, показать системность уничтожения ни в чем не повинного населения оккупированных территорий и всю чудовищную сущность идеологии национал-социализма.

— По каким законам должны отвечать эти лица?

— Российское следствие основывается на нормах национального законодательства и международного права. В части национального законодательства стоит отметить, что уголовная ответственность за преступления нацистских захватчиков и их пособников была установлена Указом Президиума Верховного совета СССР 1943 года "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и их пособников". Для организаторов и исполнителей преступлений Указ безальтернативно предусматривал высшую меру наказания — смертную казнь через повешение. В Уголовном кодексе России содержится норма об ответственности за преступления геноцида (статья 357 УК Российской Федерации. — Прим. ред.), которая предусматривает более мягкие виды основного наказания, чем допускает применение обратной силы уголовного закона. Поэтому Следственный комитет будет активно продолжать выявлять факты преступных действий, основанных на идеях расового превосходства, нацизма, и давать им надлежащую правовую оценку, в том числе и по статье 357 УК Российской Федерации. В соответствии с Уставом Международного военного трибунала в Нюрнберге убийства и истребление гражданского населения до или во время войны составляют преступления против человечности, в статье 1 Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества от 26 ноября 1968 года сроки давности на данные преступления не распространяются. В свою очередь, Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства по уголовному преследованию нацистских преступников.

— Что является основным доказательством совершения таких преступлений?

— Важным источником доказательств являются материалы архивных уголовных и разыскных дел, приговоры судов над фашистскими захватчиками и их пособниками из числа изменников Родины. В своих показаниях осужденные называют соучастников, описывают их роли и действия в ходе проведения карательных акций. По делам допрошено множество свидетелей, чьим показаниям суды давали правовую оценку на предмет достоверности и соответствия всем требованиям действовавшего процессуального законодательства. Изучая эти документы, можно выявить лиц, избежавших уголовной ответственности. Кроме того, большое значение имеют рассекреченные архивные материалы и документы Чрезвычайной государственной комиссии, отражающие последствия оккупации и объяснения непосредственных очевидцев. Важное доказательственное значение имеют и обнаруженные в массовых захоронениях времен Великой Отечественной войны останки погибших со следами насильственной смерти, их личные вещи и документы. Следует отметить, что работа ведется и с засекреченными архивами, которые недоступны широкому кругу исследователей и представителей научного сообщества. В то же время поиску перечисленных архивных материалов, уголовных и разыскных дел способствуют современные возможности информационных банков данных органов МВД и других ведомств. Как видите, имеется достаточно много способов установления новых обстоятельств и лиц. Это исключительно разыскная и следственная работа.

Если же говорить о показаниях свидетелей и потерпевших, то есть сведения, что в отдельных регионах проживает большое количество бывших узников концлагерей, которые являются непосредственными свидетелями зверств нацистов. Сейчас мы кропотливо их устанавливаем для дальнейшей работы.

— Как установить время происхождения останков?

— В первую очередь это производство судебно-медицинских экспертиз, в рамках которых экспертами решается вопрос давности наступления смерти, сведения из архивных документов о местах обнаружения захоронений также способствуют работе по данному направлению. Одновременно могут помочь обнаруженные в захоронениях предметы, например пряжки ремней, фляжки, гильзы, патроны, которые могли относиться к определенным периодам их использования.

— Возможно ли сейчас установить личности и прижизненный возраст обнаруженных в ходе раскопок останков, что для этого нужно?

— Если мы говорим о прижизненном возрасте погибших, то его можно установить в ходе экспертных исследований. К примеру, в рамках расследования уголовного дела о геноциде в Новгородской области в массовом захоронении возле деревни Жестяная Горка были обнаружены останки более 500 человек, из которых 188 детей различных возрастов, 113 женщин и 146 мужчин. Лишь немногим больше 70 останков осталось не идентифицировано по полу и возрасту по причинам их существенного разрушения. Установить личность гораздо сложнее, для этого требуется анализ архивных материалов, поиск документов и образцов для производства сравнительных экспертиз. В ходе следствия также осуществляется сбор генетического материала, который впоследствии можно будет использовать для идентификации.

— Зарубежные коллеги как-то помогают в расследовании этих преступлений?

— Взаимодействие с зарубежными коллегами организовано в рамках существующих механизмов правовой помощи. Такие запросы направлены в Германию, Канаду и ряд других стран, часть ответов на запросы с интересующими документами уже поступила в распоряжение следствия и изучается в рамках расследования уже возбужденных уголовных дел.

— Как вы думаете, сколько еще таких фактов злодеяний нацистов, о которых мы не знаем?

— Исходя из тех материалов, с которыми мы уже работали, думаем, очень много. Мы только в начале пути и изучили лишь малую часть того, что имеется. Конечно, с каждым годом устанавливать это будет сложнее. Еще очень много засекреченных материалов, по которым мы работаем вместе с коллегами из других правоохранительных органов. Но постепенно мы будем их изучать, устанавливать конкретных лиц, причастных к совершению преступлений, и называть их имена.

— Практически в каждой семье есть те, кто принимал участие в Великой Отечественной войне в том или ином поколении. Что движет молодыми людьми, которые выкладывают фотографии Гитлера и прочих преступников в ходе акции "Бессмертного полка" в интернете?

— Их мотивы низменные. А как еще можно объяснить такие поступки, когда пользователи интернета выставляют фотографии нацистских преступников под видом советских солдат на акции "Бессмертный полк"? Кто-то это делал ради неуместной шутки, как они сами объясняли, кто-то не смог объяснить мотива своих действий. Если совершеннолетний человек осознанно размещает такие фотографии для широкой аудитории, он должен ответить за это по закону. А у таких лиц даже не хватает смелости признать, что они это делали. При этом факты полностью подтверждаются доказательствами, собранными следствием.

— Сколько таких фактов уже установлено?

— На данный момент расследуются уголовные дела в отношении жителей Перми, Самары, Казани, Ульяновска, Волгограда, Тулы и ряда других городов. По данным следствия, обвиняемые заходили в приложение "Бессмертный полк онлайн", созданное для размещения фотоизображений и сведений об участниках Великой Отечественной войны, боровшихся с нацистской Германией. Затем оформляли заявки на размещение фотоизображений нацистских преступников или изменников Родины для широкой аудитории. Подобные действия следствие квалифицирует как одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала, либо распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества. И мы продолжим работу по установлению каждого факта. Им обязательно должна быть дана уголовно-правовая оценка!

— В некоторых регионах имели место факты осквернения памятников героям войны. Как этому противодействовать?

— Да, к сожалению, такие факты происходили и происходят периодически. В этой связи очень своевременными являются изменения в законодательстве, которые произошли в апреле этого года.

Это ужесточение уголовной ответственности за уничтожение либо повреждение воинских захоронений и памятников, посвященных защите Отечества и дням воинской славы России. Уверен, что принятие этого закона будет иметь большое профилактическое значение для вандалов. Первое дело, возбужденное по этой статье, связано с повреждением обелиска в Московской области, возведенного в честь Победы в Великой Отечественной войне. Причем мы узнали об этом благодаря СМИ, оперативно установили и задержали подозреваемого. Это как раз тот случай, когда все делалось умышленно, демонстративно, чтобы причинить ущерб памятнику, продемонстрировать неуважение к исторической памяти нашего народа, к символам воинской славы нашей страны.

Есть и иные случаи, например, в Санкт-Петербурге местные жители готовили пищу у памятника "Вечный огонь над Братской могилой рабочих и матросов" в Кронштадте. Мы считаем, что о таких фактах, вызывающих широкий общественный резонанс, и мерах уголовно-правового воздействия к таким лицам необходимо говорить публично.