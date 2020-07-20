Биография Михаила Дегтярева

В 2004 году окончил факультет двигателей летательных аппаратов в Самарском государственном аэрокосмическом университете имени академика С.П. Королева ( СГАУ ). Затем завершил обучение на факультете экономики и управления СГАУ (2005), факультете современного права (юриспруденция) в Институте мировых цивилизаций (2012), факультете переподготовки и повышения квалификации Военной академии Генерального Штаба Вооруженных Сил РФ (2015) и в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (2018). Кандидат юридических наук ( 2020 ).

Михаил Дегтярев начал трудовую деятельность агентом радиостанции, оператором ЭВМ, туристическим агентом, инженером ОАО "Билайн-Самара" и инженером кафедры автоматических систем энергетических установок (АСЭУ) СГАУ.

В 2003 году стал членом Молодежного парламента при Самарской Губернской Думе, с 2004 года – заместителем председателя Молодежного парламента при Самарской Губернской Думе.

В 2004 году был избран депутатом Самарской Городской Думы от Октябрьского округа № 9 на неосвобожденной основе.

С декабря 2005 года – помощник депутата Госдумы РФ Владимира Жириновского по работе в Самарской области.

В апреле 2006 года стал координатором Самарского регионального отделения ЛДПР.

11 марта 2007 года Михаил Дегтярев был избран депутатом Самарской Губернской Думы четвертого созыва по общеобластному избирательному округу от Самарского регионального отделения ЛДПР. Затем – заместителем председателя Комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике. Был введен в состав Комитета по культуре, спорту и молодежной политике и комиссии по депутатской этике.

В 2011 году – депутат Государственной Думы ФС РФ шестого созыва.

В марте 2013 года на ХХVI Съезде ЛДПР был избран в Высший Совет партии.

С мая 2014 года курировал агитационно-пропагандистский блок ЛДПР и работу со СМИ.

С 2016 года – депутат Госдумы седьмого созыва, председатель Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Дважды принимал участие в выборах мэра Москвы: в 2013 году его поддержали 2,86% избирателей, в 2018 году – 6,72%

В апреле 2019 года Михаил Дегтярев вошел в состав президиума Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС).

20 июля 2020 года президент России Владимир Путин назначил Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края.

Дегтярев – автор 30 статей по технике и экономике, имеет четыре патента на изобретение.

Мастер спорта по фехтованию, многократный чемпион Самары и Самарской области, призер всероссийских и международных соревнований по фехтованию . Президент Федерации фехтования Самарской области.

Награжден Почетной грамотой Президента РФ (2014).