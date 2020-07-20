Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200720/1574602635.html
Биография Михаила Дегтярева
Российский политик Михаил Владимирович Дегтярев родился 10 июля 1981 года в семье врачей. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T15:45
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156244/13/1562441339_0:195:2610:1663_1400x0_80_0_0_bd7ef37da4cc1cff1a8af1578dfa3a30.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156244/13/1562441339_0:195:2610:1663_1400x0_80_0_0_bd7ef37da4cc1cff1a8af1578dfa3a30.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156244/13/1562441339_0:0:2610:1958_1400x0_80_0_0_8b27e987415fb3a524bddd08a446ea5d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156244/13/1562441339_286:0:2333:2047_1400x0_80_0_0_888383f349727e4b3ad282886c4c4ca6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
справки

Биография Михаила Дегтярева

15:45 20.07.2020
3572
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Российский политик Михаил Владимирович Дегтярев родился 10 июля 1981 года в семье врачей.
В 2004 году окончил факультет двигателей летательных аппаратов в Самарском государственном аэрокосмическом университете имени академика С.П. Королева (СГАУ). Затем завершил обучение на факультете экономики и управления СГАУ (2005), факультете современного права (юриспруденция) в Институте мировых цивилизаций (2012), факультете переподготовки и повышения квалификации Военной академии Генерального Штаба Вооруженных Сил РФ (2015) и в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (2018). Кандидат юридических наук (2020).
Михаил Дегтярев начал трудовую деятельность агентом радиостанции, оператором ЭВМ, туристическим агентом, инженером ОАО "Билайн-Самара" и инженером кафедры автоматических систем энергетических установок (АСЭУ) СГАУ.
В 2003 году стал членом Молодежного парламента при Самарской Губернской Думе, с 2004 года – заместителем председателя Молодежного парламента при Самарской Губернской Думе.
В 2004 году был избран депутатом Самарской Городской Думы от Октябрьского округа № 9 на неосвобожденной основе.
С декабря 2005 года – помощник депутата Госдумы РФ Владимира Жириновского по работе в Самарской области.
В апреле 2006 года стал координатором Самарского регионального отделения ЛДПР.
11 марта 2007 года Михаил Дегтярев был избран депутатом Самарской Губернской Думы четвертого созыва по общеобластному избирательному округу от Самарского регионального отделения ЛДПР. Затем – заместителем председателя Комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике. Был введен в состав Комитета по культуре, спорту и молодежной политике и комиссии по депутатской этике.
В 2011 году – депутат Государственной Думы ФС РФ шестого созыва.
В марте 2013 года на ХХVI Съезде ЛДПР был избран в Высший Совет партии.
С мая 2014 года курировал агитационно-пропагандистский блок ЛДПР и работу со СМИ.
С 2016 года – депутат Госдумы седьмого созыва, председатель Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
Дважды принимал участие в выборах мэра Москвы: в 2013 году его поддержали 2,86% избирателей, в 2018 году – 6,72%.
В апреле 2019 года Михаил Дегтярев вошел в состав президиума Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС).
20 июля 2020 года президент России Владимир Путин назначил Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края.
Дегтярев – автор 30 статей по технике и экономике, имеет четыре патента на изобретение.
Мастер спорта по фехтованию, многократный чемпион Самары и Самарской области, призер всероссийских и международных соревнований по фехтованию. Президент Федерации фехтования Самарской области.
Награжден Почетной грамотой Президента РФ (2014).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
14010113
Обсудить 0
Справки
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон о порядке взвешивания весогабаритного транспорта
Михаил Дегтярев
Комиссаров: опыт Дегтярева поможет ему решать проблемы Хабаровского края
Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на пленарном заседании Государственной Думы РФ.
Путин назначил Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края
Композитор Давид Тухманов
Путин поздравил композитора Давида Тухманова с юбилеем
Владимир Жириновский
Жириновский оценил назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края
Михаил Дегтярев
Политолог оценил назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края
Михаил Дегтярев
Госдума обсудит прекращение депутатских полномочий Дегтярева 21 июля
Пленарное заседание Госдумы РФ
Дегтярев согласился стать врио губернатора Хабаровского края
Алексей Навальный в Симоновском суде Москвы
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Есть для вас работа: Путин предложил Дегтяреву стать врио губернатора Хабаровского края
Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Путин отправил в отставку Фургала
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал пакет законов о финансовых маркетплейсах
Александр Беляев
Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Михаил Дегтярев
В Госдуме оценили назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер Бари Алибасов
Федосеева-Шукшина подала иск к Алибасову
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34Ученые пока не отмечают значительных мутаций COVID-19
04:22США и Южная Корея обсудили разделение расходов на оборону
04:10Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
04:10Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
04:08Ученый: коронавирус завозился в российские города не только через Москву
04:07Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
03:03СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России
02:56В Чугуевском районе Приморья выявили вспышку АЧС у кабанов
Лента новостейМолния