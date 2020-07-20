Документы для регистрации подали два кандидата на пост губернатора ЕАО

Выборы губернатора ЕАО пройдут в единый день голосования 13 сентября. Выдвижение кандидатов проходило с 12 по 29 июня. О своем желании участвовать в выборах заявили девять человек. Им нужно собрать документы, в частности, пройти муниципальный фильтр и получить в свою поддержку подписи депутатов муниципальных образований. Прием документов на регистрацию в качестве кандидатов начался в избиркоме 19 июля.