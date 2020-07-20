Документы для регистрации подали два кандидата на пост губернатора ЕАО

ХАБАРОВСК, 20 июл - РИА Новости. Два выдвиженца из девяти, заявивших о желании баллотироваться на пост губернатора Еврейской автономной области, подали в избирком документы на регистрацию их кандидатами на выборах, сообщает правительство региона.
Выборы губернатора ЕАО пройдут в единый день голосования 13 сентября. Выдвижение кандидатов проходило с 12 по 29 июня. О своем желании участвовать в выборах заявили девять человек. Им нужно собрать документы, в частности, пройти муниципальный фильтр и получить в свою поддержку подписи депутатов муниципальных образований. Прием документов на регистрацию в качестве кандидатов начался в избиркоме 19 июля.
"Подать пакет документов на регистрацию можно до 29 июля включительно. Эту часть кампании уже прошли двое из девяти кандидатов: Евгения Пастернак от политической партии "Демократическая партия России" и Борис Тихонов, выдвинутый избирательным объединением "Региональное отделение Всероссийской политической партии "Родина" в ЕАО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники избиркома проверят представленные на регистрацию документы. Обо всех выявленных недостатках избирком проинформирует кандидата в течение 10 дней со дня подачи. Неполнота пакета документов может стать одним из оснований отказа в регистрации.
Согласно информации на сайте избиркома, на выборы губернатора области выдвинулись Владимир Бородин от "Партии прогресса", врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн от "Единой России", Владимир Дудин от регионального отделения партии "Справедливая Россия", Александр Крупский от реготделения "Коммунистическая партии социальной справедливости", Роман Куземский, представляющий еврейское региональное отделение "Патриотов России", Максим Кукушкин от КПРФ, Евгения Пастернак от "Демократической партии России", Борис Тихонов, представляющий реготделение партии "Родина" в ЕАО и Галина Фидорина - реготделение "Российской экологической партии "Зелёные".
Прежний губернатор ЕАО, полномочия которого истекали в сентябре 2020 года, Александр Левинталь ушел в отставку в декабре 2019 года. Врио главы назначили Гольдштейна.