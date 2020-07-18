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Армения сообщила главе МАГАТЭ об угрозах Азербайджана атаковать АЭС
Постоянный представитель Армении при международных организациях в Вене Армен Папикян на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси рассказал об угрозах... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T16:19
ситуация на армяно-азербайджанской границе
рафаэль гросси
вагиф даргяхлы
армянская аэс
магатэ
азербайджан
армения
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, рафаэль гросси, вагиф даргяхлы, армянская аэс, магатэ, азербайджан, армения, в мире

Армения сообщила главе МАГАТЭ об угрозах Азербайджана атаковать АЭС

16:19 18.07.2020
3479
© РИА Новости / Р. МангасарянАрмянская АЭС
Армянская АЭС
© РИА Новости / Р. Мангасарян
ЕРЕВАН, 18 июл – РИА Новости. Постоянный представитель Армении при международных организациях в Вене Армен Папикян на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси рассказал об угрозах Азербайджана нанести удар по Армянской АЭС, сообщили в субботу в пресс-службе МИД республики.
Ранее глава пресс-службы минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы предупредил, что в "случае удара по Мингечевирскому водохранилищу азербайджанские вооруженные силы могут нанести ответный удар по Мецаморской АЭС, что обернется для Еревана трагедией".
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Отмечается, что армянский дипломат рассказал о ситуации, сложившейся в результате боестолкновений на армяно-азербайджанской границе, и в этом контексте "крайне опасных угрозах и заявлениях официального Баку".
"Посол Папикян заявил о глубокой озабоченности армянской стороны по поводу угрозы минобороны Азербайджана нанести ракетный удар по Мецаморской АЭС, отметив, что это попирает все нормы международного гуманитарного права, является серьезнейшим вызовом безопасности и стабильности не только Армении, но всего региона", - говорится в сообщении, размещенном на сайте армянского МИД. Постпред Армении добавил также, что такие заявления являются "открытым проявлением государственного терроризма".
"Папикян выразил надежду, что МАГАТЭ в рамках своего мандата выскажет собственную позицию в связи с подобными безответственными и опасными заявлениями Азербайджана", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе отметили, что стороны, выразив озабоченность происходящими процессами, заявили о важности обеспечения безопасности и надежности армянской АЭС и подчеркнули эффективность многолетнего сотрудничества между Арменией и МАГАТЭ.
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеРафаэль ГроссиВагиф ДаргяхлыАрмянская АЭСМАГАТЭАзербайджанАрменияВ мире
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