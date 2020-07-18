Армения сообщила главе МАГАТЭ об угрозах Азербайджана атаковать АЭС

ЕРЕВАН, 18 июл – РИА Новости. Постоянный представитель Постоянный представитель Армении при международных организациях в Вене Армен Папикян на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси рассказал об угрозах Азербайджана нанести удар по Армянской АЭС, сообщили в субботу в пресс-службе МИД республики.

Ранее глава пресс-службы минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы предупредил, что в "случае удара по Мингечевирскому водохранилищу азербайджанские вооруженные силы могут нанести ответный удар по Мецаморской АЭС , что обернется для Еревана трагедией".

Отмечается, что армянский дипломат рассказал о ситуации, сложившейся в результате боестолкновений на армяно-азербайджанской границе, и в этом контексте "крайне опасных угрозах и заявлениях официального Баку".

"Посол Папикян заявил о глубокой озабоченности армянской стороны по поводу угрозы минобороны Азербайджана нанести ракетный удар по Мецаморской АЭС, отметив, что это попирает все нормы международного гуманитарного права, является серьезнейшим вызовом безопасности и стабильности не только Армении, но всего региона", - говорится в сообщении, размещенном на сайте армянского МИД. Постпред Армении добавил также, что такие заявления являются "открытым проявлением государственного терроризма".

"Папикян выразил надежду, что МАГАТЭ в рамках своего мандата выскажет собственную позицию в связи с подобными безответственными и опасными заявлениями Азербайджана", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что стороны, выразив озабоченность происходящими процессами, заявили о важности обеспечения безопасности и надежности армянской АЭС и подчеркнули эффективность многолетнего сотрудничества между Арменией и МАГАТЭ.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха , где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.