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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20200718/1574528400.html
Мы все умрём. Переработка космического мусора: трата сил или выгода?
Вокруг Земли вращаются тысячи тонн неактивных спутников и их обломков. С одной стороны, это угроза: они могут сбивать рабочие аппараты или падать в атмосферу, отравляя её остатками топлива (в том числе ядерного). С другой – это техника и ценное вторсырьё на миллионы долларов. Так что такое космический мусор: ядовитая клетка или новые возможности?
2020-07-18T18:10
мы все умрём. но это не точно
подкаст
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Мы все умрём. Переработка космического мусора: трата сил или выгода?
Вокруг Земли вращаются тысячи тонн неактивных спутников и их обломков. С одной стороны, это угроза: они могут сбивать рабочие аппараты или падать в атмосферу, отравляя её остатками топлива (в том числе ядерного). С другой – это техника и ценное вторсырьё на миллионы долларов. Так что такое космический мусор: ядовитая клетка или новые возможности?
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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аудио, подкаст

Мы все умрём. Переработка космического мусора: трата сил или выгода?

18:00 18.07.2020 (обновлено: 18:10 18.07.2020)
509
Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Переработка космического мусора: трата сил или выгода?
Вчера, 18:00
Вокруг Земли вращаются тысячи тонн неактивных спутников и их обломков. С одной стороны, это угроза: они могут сбивать рабочие аппараты или падать в атмосферу, отравляя её остатками топлива (в том числе ядерного). С другой – это техника и ценное вторсырьё на миллионы долларов. Так что такое космический мусор: ядовитая клетка или новые возможности?
В чём главная опасность космического мусора, и почему в ближайшее время она значительно вырастет? Кто и как предлагает избавляться от космического мусора, и что сегодня мешает начать этот процесс? Можно ли космический мусор не уничтожать, а перерабатывать и использовать для строительства – на Земле, на орбите, на других планетах?
На эти и другие вопросы отвечает Денис Юшин - инженер, сотрудник ракетно-космической отрасли автор научно-популярного канала Science&Future в Яндекс.Дзене.
Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, про 3D-печать, про Космический мусор и про Космос как индустрию: отложенная польза или пустые траты?
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперт подкаста Денис Юшин
Монтаж Андрея Темнова
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Мы все умрём. Но это не точноПодкаст
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