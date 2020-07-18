Мы все умрём. Переработка космического мусора: трата сил или выгода?

В чём главная опасность космического мусора, и почему в ближайшее время она значительно вырастет? Кто и как предлагает избавляться от космического мусора, и что сегодня мешает начать этот процесс? Можно ли космический мусор не уничтожать, а перерабатывать и использовать для строительства – на Земле, на орбите, на других планетах?
На эти и другие вопросы отвечает Денис Юшин - инженер, сотрудник ракетно-космической отрасли автор научно-популярного канала Science&Future в Яндекс.Дзене.
Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, про 3D-печать, про Космический мусор и про Космос как индустрию: отложенная польза или пустые траты?
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперт подкаста Денис Юшин
Монтаж Андрея Темнова
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__________
Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперт подкаста Денис Юшин
Монтаж Андрея Темнова
Помогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru