Мы все умрём. Космос как индустрия: отложенная польза или пустые траты?

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Мы все умрём. Но это не точно Мы все умрём. Космос как индустрия: отложенная польза или пустые траты?

На изучение и освоение космоса тратятся колоссальные ресурсы. Но, на первый взгляд, заметного эффекта на нашу повседневную жизнь это не оказывает. Так зачем тратить на космос "космические" деньги? Какие проекты за пределами Земли сейчас наиболее перспективны? Нужно ли сегодня продолжать привлекать людей и ресурсы к освоению заорбитальных просторов?