Мы все умрём. Космос как индустрия: отложенная польза или пустые траты?

Рационально и прагматично, с точки зрения бизнеса и политики на эти вопросы ответил Андрей Потапов, Менеджер индустриальных проектов космического центра Сколтеха, сооснователь частной космической компании Спутникс. Его коллега Анастасия Ильина, координатор проектов космического центра Сколтеха, основатель сообщества популяризации космонавтики "Космический рейс", подошла к проблеме более философски, изучив её с точки зрения общества, культуры и чистого научного знания.
Эпизод подготовлен в партнерстве с Космическим центром Сколтеха.
Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, про Космическое право: кому принадлежат небесные тела? и про Пилотируемые полеты: как не заблудиться в космосе.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперты подкаста: Андрей Потапов, Анастасия Ильина
Монтаж Андрея Темнова
Помогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперты подкаста: Андрей Потапов, Анастасия Ильина
Монтаж Андрея Темнова
Помогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru