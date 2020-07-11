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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20200711/1574205298.html
Мы все умрём. Космос как индустрия: отложенная польза или пустые траты?
На изучение и освоение космоса тратятся колоссальные ресурсы. Но, на первый взгляд, заметного эффекта на нашу повседневную жизнь это не оказывает. Так зачем тратить на космос "космические" деньги? Какие проекты за пределами Земли сейчас наиболее перспективны? Нужно ли сегодня продолжать привлекать людей и ресурсы к освоению заорбитальных просторов?
2020-07-11T12:00
мы все умрём. но это не точно
подкаст
космос
сколково
наука
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Мы все умрём. Космос как индустрия: отложенная польза или пустые траты?
На изучение и освоение космоса тратятся колоссальные ресурсы. Но, на первый взгляд, заметного эффекта на нашу повседневную жизнь это не оказывает. Так зачем тратить на космос "космические" деньги? Какие проекты за пределами Земли сейчас наиболее перспективны? Нужно ли сегодня продолжать привлекать людей и ресурсы к освоению заорбитальных просторов?
космос
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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аудио, подкаст, космос, сколково, наука

Мы все умрём. Космос как индустрия: отложенная польза или пустые траты?

12:00 11.07.2020
1050
Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Космос как индустрия: отложенная польза или пустые траты?
12:00
На изучение и освоение космоса тратятся колоссальные ресурсы. Но, на первый взгляд, заметного эффекта на нашу повседневную жизнь это не оказывает. Так зачем тратить на космос "космические" деньги? Какие проекты за пределами Земли сейчас наиболее перспективны? Нужно ли сегодня продолжать привлекать людей и ресурсы к освоению заорбитальных просторов?
Рационально и прагматично, с точки зрения бизнеса и политики на эти вопросы ответил Андрей Потапов, Менеджер индустриальных проектов космического центра Сколтеха, сооснователь частной космической компании Спутникс. Его коллега Анастасия Ильина, координатор проектов космического центра Сколтеха, основатель сообщества популяризации космонавтики "Космический рейс", подошла к проблеме более философски, изучив её с точки зрения общества, культуры и чистого научного знания.
Эпизод подготовлен в партнерстве с Космическим центром Сколтеха.
Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, про Космическое право: кому принадлежат небесные тела? и про Пилотируемые полеты: как не заблудиться в космосе.
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперты подкаста: Андрей Потапов, Анастасия Ильина
Монтаж Андрея Темнова
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Мы все умрём. Но это не точноПодкастКосмосСколковоНаука
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