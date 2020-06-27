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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20200627/1573558217.html
Мы все умрём. Космическое право: кому принадлежат небесные тела?
В эпоху освоения новых территорий на них царило почти полное беззаконие. Понадобились годы переговоров, чтобы прекратить войны и установить владельцев новых земель. Сейчас, когда Земля почти вся поделена, некоторые страны стали заглядываться, например, на Луну или богатые ресурсами астероиды. Как не допустить новые колониальные войны в космосе?
2020-06-27T14:42
мы все умрём. но это не точно
подкаст
космос
наука
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Мы все умрём. Космическое право: кому принадлежат небесные тела?
В эпоху освоения новых территорий на них царило почти полное беззаконие. Понадобились годы переговоров, чтобы прекратить войны и установить владельцев новых земель. Сейчас, когда Земля почти вся поделена, некоторые страны стали заглядываться, например, на Луну или богатые ресурсами астероиды. Как не допустить новые колониальные войны в космосе?
космос
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аудио, подкаст, космос, наука

Мы все умрём. Космическое право: кому принадлежат небесные тела?

12:00 27.06.2020 (обновлено: 14:42 27.06.2020)
68
Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Космическое право: кому принадлежат небесные тела?
12:00
В эпоху освоения новых территорий на них царило почти полное беззаконие. Понадобились годы переговоров, чтобы прекратить войны и установить владельцев новых земель. Сейчас, когда Земля почти вся поделена, некоторые страны стали заглядываться, например, на Луну или богатые ресурсами астероиды. Как не допустить новые колониальные войны в космосе?
Чем, с точки зрения закона, космос похож на нейтральные воды, а Луна – на Арктику? Зачем странам нужны международные договоры о космосе: кооперироваться или сдерживать друг друга? Могут ли "старые" участники космической гонки законодательно мешать "молодым" странам-покорителям космоса? Как частные космические компании вписываются в существующее космическое законодательство – и как оно изменится с ростом их числа?
На эти и другие вопросы отвечает Антонина Громыко, магистр в области космической политики, координатор проектов Сколковского института науки и технологий.
Эпизод подготовлен в партнерстве с Космическим центром Сколтеха.
Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, про колонизацию солнечной системы.
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперт подкаста Антонина Громыко
Монтаж Андрея Темнова
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Мы все умрём. Но это не точноПодкастКосмосНаука
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