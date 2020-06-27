Мы все умрём. Космическое право: кому принадлежат небесные тела?

Чем, с точки зрения закона, космос похож на нейтральные воды, а Луна – на Арктику? Зачем странам нужны международные договоры о космосе: кооперироваться или сдерживать друг друга? Могут ли "старые" участники космической гонки законодательно мешать "молодым" странам-покорителям космоса? Как частные космические компании вписываются в существующее космическое законодательство – и как оно изменится с ростом их числа?