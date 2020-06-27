Мы все умрём. Космическое право: кому принадлежат небесные тела?

Чем, с точки зрения закона, космос похож на нейтральные воды, а Луна – на Арктику? Зачем странам нужны международные договоры о космосе: кооперироваться или сдерживать друг друга? Могут ли "старые" участники космической гонки законодательно мешать "молодым" странам-покорителям космоса? Как частные космические компании вписываются в существующее космическое законодательство – и как оно изменится с ростом их числа?
На эти и другие вопросы отвечает Антонина Громыко, магистр в области космической политики, координатор проектов Сколковского института науки и технологий.
Эпизод подготовлен в партнерстве с Космическим центром Сколтеха.
Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, про колонизацию солнечной системы.
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперт подкаста Антонина Громыко
Монтаж Андрея Темнова
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперт подкаста Антонина Громыко
Монтаж Андрея Темнова
Помогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru