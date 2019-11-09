Мы все умрём. Колонизация Солнечной системы

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Мы все умрём. Но это не точно Мы все умрём. Колонизация солнечной системы

Колонизация Марса идёт полным ходом – но человек в ней не участвует. На красной планете, как и на всех исследуемых телах солнечной системы, сегодня главенствуют роботы. Людей там нет в помине – и, по экспертному мнению, не предвидится. Но зачем так стремиться в космос, если мы не сможем его заселить? И почему это всё равно называют колонизацией?