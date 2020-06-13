Мы все умрем. Пилотируемые полеты: как не заблудиться в космосе

Каким образом и космонавты, и компьютеры на борту корабля понимают, где сейчас находится аппарат и как скорректировать траекторию? Кто лучше – человек или ИИ – справится с управлением ракетой или спутником? К каким катастрофам приводили и могут приводить ошибки в ориентации и навигации космическоого корабля? Над чем сегодня работают учёные, чтобы уменьшить количество подобных ошибок и расширить границы космоса, доступные для посещения человеку?
На эти и другие вопросы ответил Дмитрий Притыкин, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Космического центра Сколтеха.
На эти и другие вопросы ответил Дмитрий Притыкин, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Космического центра Сколтеха.
Эпизод подготовлен в партнерстве с Космическим центром Сколтеха.
Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, про ошибки в расчётах и прогнозах и про колонизацию солнечной системы.
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперт подкаста Дмитрий Притыкин
Монтаж Андрея Темнова
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперт подкаста Дмитрий Притыкин
Монтаж Андрея Темнова
Помогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru