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Мы все умрём. Но это не точно
Столкновение с астероидом, всемирный голод, восстание машин, эпидемия – новые сценарии апокалипсиса регулярно вызывают то панику, то любопытство. Какие из них станут реальностью, а какие – останутся любителям фантастики? Разбираемся вместе с экспертами.
https://ria.ru/20200613/1572880225.html
Мы все умрем. Пилотируемые полеты: как не заблудиться в космосе
2020-06-13T12:00
мы все умрём. но это не точно
подкаст
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Мы все умрем. Пилотируемые полеты: как не заблудиться в космосе

12:00 13.06.2020
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Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрем. Пилотируемые полеты: как не заблудиться в космосе
Вчера, 12:00
Со дня взлёта Crew Dragon в СМИ только и разговоров, что Илон Маск совершил революцию в освоении космоса и вновь открыл эпоху пилотируемых полётов. Но так ли это? Кто на самом деле управляет космическим кораблём – пилот, ЦУП или бортовая электроника? И вообще, насколько применимо в космонавтике слово "пилот"?
Каким образом и космонавты, и компьютеры на борту корабля понимают, где сейчас находится аппарат и как скорректировать траекторию? Кто лучше – человек или ИИ – справится с управлением ракетой или спутником? К каким катастрофам приводили и могут приводить ошибки в ориентации и навигации космическоого корабля? Над чем сегодня работают учёные, чтобы уменьшить количество подобных ошибок и расширить границы космоса, доступные для посещения человеку?
На эти и другие вопросы ответил Дмитрий Притыкин, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Космического центра Сколтеха.
Эпизод подготовлен в партнерстве с Космическим центром Сколтеха.
Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, про ошибки в расчётах и прогнозах и про колонизацию солнечной системы.
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперт подкаста Дмитрий Притыкин
Монтаж Андрея Темнова
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Мы все умрём. Но это не точноПодкаст
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