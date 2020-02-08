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Мы все умрём. Но это не точно
Столкновение с астероидом, всемирный голод, восстание машин, эпидемия – новые сценарии апокалипсиса регулярно вызывают то панику, то любопытство. Какие из них станут реальностью, а какие – останутся любителям фантастики? Разбираемся вместе с экспертами.
2020-02-08T12:00+0300
https://ria.ru/20200208/1564422552.html
Мы все умрём. Космический мусор
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564422519_0:0:635:357_1036x0_80_0_0_b8988d448c02a6e20804db3a168a4578.png
РИА Новости

Мы все умрём. Космический мусор

12:00 08.02.2020
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Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Космический мусор
12:00
Последние лет 10 космический мусор сбивает по спутнику в год. Это миллионы долларов ущерба – и тысячи тонн нового космического мусора. Каждый новый сломанный аппарат ускоряет каскад и приближает момент, когда мы окажемся заперты на своей планете без интернета, ТВ и связи. Можно ли это предотвратить и сколько времени у нас для этого осталось?
Разбираемся в теме вместе с Марией Барковой – диссертантом, инженером компании "Российские космические системы", которая изобрела и запатентовала спутник для сбора и утилизации космического мусора.
Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, про столкновение с астероидом или про глобальное отключение связи.
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Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Наталия Шашина
Эксперт подкаста Мария Баркова
Монтаж Андрея Темнова
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Мы все умрём. Но это не точноПодкаст
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