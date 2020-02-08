Мы все умрём. Космический мусор

Разбираемся в теме вместе с Марией Барковой – диссертантом, инженером компании "Российские космические системы", которая изобрела и запатентовала спутник для сбора и утилизации космического мусора.
Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, про столкновение с астероидом или про глобальное отключение связи.
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Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Наталия Шашина
Эксперт подкаста Мария Баркова
Монтаж Андрея Темнова
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