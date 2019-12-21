Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мы все умрём. Но это не точно
Столкновение с астероидом, всемирный голод, восстание машин, эпидемия – новые сценарии апокалипсиса регулярно вызывают то панику, то любопытство. Какие из них станут реальностью, а какие – останутся любителям фантастики? Разбираемся вместе с экспертами.
2019-12-21T12:00+0300
https://ria.ru/20191221/1562663022.html
Мы все умрём. 3D-печать
https://cdn23.img.ria.ru/images/156266/26/1562662620_0:0:596:335_1036x0_80_0_0_06e4edad5d2dc6f1511ace29cf0e10be.png
РИА Новости

Мы все умрём. 3D-печать

12:00 21.12.2019
3
Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. 3D-печать
12:00
Хочешь бургер? Хочешь дом на пляже? Хочешь кружку, какой ни у кого нет? Хочешь скулы как у Брэда Питта? Распечатай! 3D-печать уже сегодня позволяет всё вышеперечисленное и даже больше. А в будущем она, скорее всего, будет спасать нуждающихся в новых органах, решит проблему мирового голода и поможет осваивать другие планеты.
3D-печать – это давно уже не только пластик: сегодня это и металлы, и полимеры, и живые клетки. С её помощью сегодня можно создать не только шоколадного Деда Мороза или резиновую уточку, но и 500-метровый волнорез, крыло от Боинга и человеческое сердце. И не только на земле, но и… Впрочем, хватит спойлеров, послушайте эпизод.
Объясняет доцент кафедры физической химии НИТУ МИСиС Фёдор Сенатов, с которым мы в предыдущих выпусках обсуждали смарт-материалы с программируемыми свойствами и применение органических материалов в механизмах и электронике. Комментирует Юсеф Хесуани, соучредитель компании 3D Bioprinting Solutions.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперты подкаста Фёдор Сенатов, Юсеф Хесуани
Монтаж Семёна Недовенчанного
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Подписывайтесь на наш канал в инстаграме @ria_podcasts
000000
Обсудить 0
Мы все умрём. Но это не точноПодкастТехнологии
Рекомендуем
«Праздник к нам приходит»: 5 нестандартных новогодних фильмов
"Праздник к нам приходит": 5 нестандартных новогодних фильмов
Грета Тунберг – человек года. Заслуженная честь или манипуляция?
Грета Тунберг – человек года. Заслуженная честь или манипуляция?
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Токаев поручил присоединиться к протоколу об отмене смертной казни
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Болгарский журналист попытался подарить Путину икону
Подкаст ЯсноПонятно: почему нас разочаровывает новогодняя ночь
Подкаст "ЯсноПонятно": почему нас разочаровывает новогодняя ночь
Логотип YouTube
Пятилетняя россиянка вошла в тройку самых высокооплачиваемых блогеров
Презентация автомобиля Tesla Cybertruck
Американские пользователи оценили "русский Tesla Cybertruck"
Строительство газопровода Северный поток-2
Американские санкции против "Северного потока — 2" вступили в силу
Рагда Ханиева. Выхода нет — Четвертьфинал — Голос — Сезон 8
"Это провал": номер участницы шоу "Голос" разозлил зрителей
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
Allseas приостановила работу над строительством "Северного потока — 2"
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции
Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет
Предупреждение о соблюдении скоростного режима на одном из участков Третьего транспортного кольца в Москве
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 "объявила войну"
Пассажиры в плацкартном вагоне
Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах
На месте стрельбы на Лубянке
В ФСБ сообщили о ликвидации стрелка на Лубянке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:10Миллер раскрыл содержание газового договора с Украиной
13:09В Баку экстренно сел самолет, летевший в Москву
13:06"Газпром" и "Нафтогаз" подпишут соглашение об урегулировании претензий
13:02"Северный поток — 2" должен быть достроен, заявил депутат бундестага
12:59В Совфеде ждут защиты задействованных в "Северном потоке — 2" компаний
12:48Пушков прокомментировал санкции США против "Северного потока — 2"
12:44Эксперт оценил договоренности России и Украины по газу
12:41Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола в России
12:36В СФ назвали санкции США против Nord Stream 2 "силовым бандитизмом"
12:35В Гонконге с июня задержали 80 учителей за противоправную деятельность
12:32В "Нафтогазе" назвали санкции США против Nord Stream 2 лучшим подарком
12:32В Нью-Йорке прошел сеанс "Звездных войн" для самых преданных фанатов
12:20Посадка самолета с загоревшимся двигателем в Японии попала на видео
12:19На Украине назвали причину пожара в одесском колледже
12:05В Новой Москве один человек погиб в ДТП
12:01Правительство Германии отвергло санкции против "Северного потока — 2"
11:56Источник раскрыл новые подробности договора с Украиной по газу
11:49Террористы совершили три атаки на энергообъекты в Сирии
11:34В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
11:31Медведев поздравил балерину Грачеву с юбилеем
Лента новостейМолния