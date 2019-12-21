Мы все умрём. 3D-печать

3D-печать – это давно уже не только пластик: сегодня это и металлы, и полимеры, и живые клетки. С её помощью сегодня можно создать не только шоколадного Деда Мороза или резиновую уточку, но и 500-метровый волнорез, крыло от Боинга и человеческое сердце. И не только на земле, но и… Впрочем, хватит спойлеров, послушайте эпизод.
Объясняет доцент кафедры физической химии НИТУ МИСиС Фёдор Сенатов, с которым мы в предыдущих выпусках обсуждали смарт-материалы с программируемыми свойствами и применение органических материалов в механизмах и электронике. Комментирует Юсеф Хесуани, соучредитель компании 3D Bioprinting Solutions.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
__________
Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперты подкаста Фёдор Сенатов, Юсеф Хесуани
Монтаж Семёна Недовенчанного
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Подписывайтесь на наш канал в инстаграме @ria_podcasts