Мы все умрём. 3D-печать

3D-печать – это давно уже не только пластик: сегодня это и металлы, и полимеры, и живые клетки. С её помощью сегодня можно создать не только шоколадного Деда Мороза или резиновую уточку, но и 500-метровый волнорез, крыло от Боинга и человеческое сердце. И не только на земле, но и… Впрочем, хватит спойлеров, послушайте эпизод.