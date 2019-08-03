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РИА Новости
Мы все умрём. Но это не точно
Столкновение с астероидом, всемирный голод, восстание машин, эпидемия – новые сценарии апокалипсиса регулярно вызывают то панику, то любопытство. Какие из них станут реальностью, а какие – останутся любителям фантастики? Разбираемся вместе с экспертами.

Мы все умрём. "Умные" материалы с программируемыми свойствами

Вчера, 12:00
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Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. «Умные» материалы с программируемыми свойствами
Вчера, 12:00
Вспомните непобедимого андроида Т-1000, антагониста из фильма "Терминатор 2: Судный день". Его тело состояло из крайне прочного металла, который мог по желанию робота становиться жидким. Сейчас бы такое вещество назвали smart material - "умный материал", который может изменять свои характеристики при внешнем воздействии.
До уровня Т-1000 нам ещё далеко, конечно. Но уже сегодня умные материалы применяются не только в архитектуре, инженерии и медицине, но также в космосе и военном деле. Бронежилет из пластика, который прочнее кевлара? Танк, чья броня восстанавливается после боя? Солнечные батареи спутника, которые сами развернутся на солнце и свернутся в тени? С "умными материалами" всё это реализуемо, и разработки уже ведутся. Smart materials могут не только обеспечить комфортный быт и долгое здоровье, но и создать концептуально новые средства войны и разрушения.
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
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Мы все умрём. Но это не точноПодкастТехнологии
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