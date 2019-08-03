Мы все умрём. «Умные» материалы с программируемыми свойствами

До уровня Т-1000 нам ещё далеко, конечно. Но уже сегодня умные материалы применяются не только в архитектуре, инженерии и медицине, но также в космосе и военном деле. Бронежилет из пластика, который прочнее кевлара? Танк, чья броня восстанавливается после боя? Солнечные батареи спутника, которые сами развернутся на солнце и свернутся в тени? С "умными материалами" всё это реализуемо, и разработки уже ведутся. Smart materials могут не только обеспечить комфортный быт и долгое здоровье, но и создать концептуально новые средства войны и разрушения.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
__________
Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперт подкаста Натан Эймонт
Монтаж Андрея Темнова
Помогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Подписывайтесь на наш канал в инстаграме @ria_podcasts