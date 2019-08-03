Мы все умрём. «Умные» материалы с программируемыми свойствами

До уровня Т-1000 нам ещё далеко, конечно. Но уже сегодня умные материалы применяются не только в архитектуре, инженерии и медицине, но также в космосе и военном деле. Бронежилет из пластика, который прочнее кевлара? Танк, чья броня восстанавливается после боя? Солнечные батареи спутника, которые сами развернутся на солнце и свернутся в тени? С "умными материалами" всё это реализуемо, и разработки уже ведутся. Smart materials могут не только обеспечить комфортный быт и долгое здоровье, но и создать концептуально новые средства войны и разрушения.