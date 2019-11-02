Мы все умрём. Использование органики в механизмах и электронике

Кроме очевидных и привычных примеров (вроде одежды из меха, отделки мебели кожей или варки мыла из человеческого жира в "Бойцовском клубе"), есть куда более экзотичные и по-хэллоуински жуткие случаи, когда "детали" живых существ и людей использовали для создания механизмов и электроприборов. Что характерно – рабочих и функциональных.
Зачем французы сделали чехол на телефон из искусственной человеческой кожи? Как и для каких целей создают мясных роботов? Где находится здание из человеческих костей и можно ли что-то подобное построить сегодня? Как бактерии "переваривают" мясо в электричество и выгодно ли использовать такой двигатель?
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперт подкаста Фёдор Сенатов
Монтаж Андрея Темнова
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