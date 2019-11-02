Мы все умрём. Использование органики в механизмах и электронике

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Мы все умрём. Но это не точно Мы все умрём. Использование органики в механизмах и электронике

В лаборатории каждого уважающего себя злого гения есть мозг в банке, к которому подключён компьютер. В отличие от sci-fi, в реальности использовать нервную ткань вместо проводов и микросхем пока невозможно. Но зато есть много тканей и органов людей и животных, которые можно применять в механике и электронике. Как и зачем? Мы на пути к биопанку?