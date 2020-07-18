Биография Владимира Мединского

Помощник президента РФ Владимир Ростиславович Мединский родился 18 июля 1970 года в городе Смела Черкасской области Украины.
В 1992 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД РФ. С 1993 года по 1994 год проходил обучение в аспирантуре МГИМО МИД РФ. Доктор исторических наук.
С 1991 по 1992 год работал в посольстве РФ в США в Вашингтоне.
В 1992 году Мединский основал PR-агентство "Корпорация "Я", которым руководил до 1998 года.
В 1994-2012 годах был преподавателем, доцентом, профессором Московского государственного института международных отношений МИД РФ (по совместительству).
С 1998 по 1999 год – начальник управления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам.
С 1999 года по 2000 год – руководитель управления Центрального избирательного штаба блока "Отечество – вся Россия".
С 2000 по 2002 год – советник заместителя председателя Государственной Думы РФ Георгия Бооса.
С 2002 года по 2004 год – руководитель исполкома Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия", руководитель избирательного штаба "Единой России" по городу Москве.
В 2003-2011 годах Владимир Мединский был депутатом Государственной Думы ФС РФ четвертого и пятого созывов. Был заместителем председателя Комитета по информационной политике, заместителем председателя Комитета по экономической политике, предпринимательству и туризму, председателем Комитета по культуре.
С 2004 по 2005 год – заместитель руководителя ЦИК "Единой России".
В 2006-2008 годах он был президентом Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО).
С 2010 года по 2012 год входил в Комиссию при президенте РФ по противодействию фальсификации истории.
В 2012-2020 годах Владимир Мединский занимал пост министра культуры Российской Федерации.
24 января 2020 года Владимир Мединский был назначен помощником президента РФ.
Член Союза писателей России. Автор серии книг "Мифы о России": "О русском пьянстве, лени и жестокости", "О русской демократии, грязи и "тюрьме народов", "О русском воровстве, особом пути и долготерпении", "Скелеты из шкафа русской истории".
Автор лекционного курса "Особенности национального пиара", книги "Война. Мифы СССР. 1939-1945", романа "Стена".
Владимир Мединский награжден орденом Почета (2014), орденом Дружбы (2018), медалью Петра Столыпина I степени (2018). Имеет Благодарности президента РФ (2006, 2010, 2017) и Благодарственное письмо президента РФ (2018).
Владимир Мединский женат, у него четверо детей.
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