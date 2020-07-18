Биография Владимира Мединского

Помощник президента РФ Владимир Ростиславович Мединский родился 18 июля 1970 года в городе Смела Черкасской области Украины.

В 1992 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД РФ. С 1993 года по 1994 год проходил обучение в аспирантуре МГИМО МИД РФ. Доктор исторических наук.

С 1991 по 1992 год работал в посольстве РФ в США в Вашингтоне.

В 1992 году Мединский основал PR-агентство "Корпорация "Я", которым руководил до 1998 года.

В 1994-2012 годах был преподавателем, доцентом, профессором Московского государственного института международных отношений МИД РФ (по совместительству).

С 1998 по 1999 год – начальник управления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам.

С 2000 по 2002 год – советник заместителя председателя Государственной Думы РФ Георгия Бооса.

С 2002 года по 2004 год – руководитель исполкома Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия", руководитель избирательного штаба "Единой России" по городу Москве.

В 2003-2011 годах Владимир Мединский был депутатом Государственной Думы ФС РФ четвертого и пятого созывов. Был заместителем председателя Комитета по информационной политике, заместителем председателя Комитета по экономической политике, предпринимательству и туризму, председателем Комитета по культуре.

С 2004 по 2005 год – заместитель руководителя ЦИК "Единой России".

В 2006-2008 годах он был президентом Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО).

С 2010 года по 2012 год входил в Комиссию при президенте РФ по противодействию фальсификации истории.

В 2012-2020 годах Владимир Мединский занимал пост министра культуры Российской Федерации.

24 января 2020 года Владимир Мединский был назначен помощником президента РФ.

Член Союза писателей России. Автор серии книг "Мифы о России": "О русском пьянстве, лени и жестокости", "О русской демократии, грязи и "тюрьме народов", "О русском воровстве, особом пути и долготерпении", "Скелеты из шкафа русской истории".

Автор лекционного курса "Особенности национального пиара", книги "Война. Мифы СССР. 1939-1945", романа "Стена".

Владимир Мединский награжден орденом Почета (2014), орденом Дружбы (2018), медалью Петра Столыпина I степени (2018). Имеет Благодарности президента РФ (2006, 2010, 2017) и Благодарственное письмо президента РФ (2018).

Удостоен ордена Культурных заслуг ( 2015 ) Монако, казахского ордена "Достык" II степени ( 2017 ).

Среди его общественных наград – ордена Преподобного Сергия Радонежского II степени ( 2014 ), Даниила Московского II степени ( 2017 ) Русской православной церкви.

Владимир Мединский женат, у него четверо детей.