Мосгорсуд продлил арест экс-сенатору Арашукову и его отцу

"Суд постановил удовлетворить ходатайства следствия", - огласила решение судья Екатерина Астафьева. Обвиняемые, которые провели в СИЗО около полутора лет, останутся под стражей как минимум до 24 октября.

Ранее стало известно, что предварительное следствие по делу завершено, фигуранты и адвокаты знакомятся с материалами. Защита будет настаивать на том, чтобы дело рассматривалось с участием присяжных заседателей.

В конце прошлого года против Арашукова-старшего были возбуждены четыре новых уголовных дела о растрате. Речь идет о переводе со счетов "Газпром газораспределения Ставрополь" около 760 миллионов рублей на счета подконтрольных ему фирм, а также хищениях почти 16 миллионов при фиктивном трудоустройстве в эту же организацию его жены и дочери. Обе находятся в розыске.