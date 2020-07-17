Пушков заявил о невозможности существования Украины без России

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Глава комиссии Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем телеграм-канале заявил о невозможности существования Украины без России.

Так он прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона про "уязвимый перед вторжением России Киев".

"Любимая тема украинских политиков и идеологов — грядущее "вторжение России", которого не будет, но которое им столь необходимо, хотя бы в жанре "фэнтези", — пошутил на это Пушков.

Он пояснил, что причина таких высказываний заключается в том, что без России "теряется смысл существования Украины", поскольку у этой страны нет "другого места в мире, как относительно России". При этом Москве Украина нужна как невраждебное или, в лучшем случае, дружественное государство, считает сенатор.

"Но в целом Россия может обойтись и без Украины. Она некритична для существования России. С Украиной же все наоборот: без России она пропадет. Чем будут торговать тщедушные киевские элиты на мировой арене, если не своей надуманной ролью "щита" Европы от России? Под что, под какое место в мире будут выпрашивать кредиты и транши МВФ , финансовую помощь от ЕС? Под каким предлогом будут проситься в НАТО ?" — с иронией заметил Пушков.