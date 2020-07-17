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Пушков заявил о невозможности существования Украины без России
Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем телеграм-канале заявил о невозможности существования Украины... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T04:02
россия
дмитрий гордон
ситуация на украине
совет федерации рф
мвф
нато
алексей пушков
европа
сша
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почему невозможно? вполне возможно. Галиция это и есть сферическая Укрия в вакууме (лоскутное одеяло из обрывков Польши, Венгрии и Румынии). а остальная Украина - это Малороссия и Новороссия, неотъемлимые части России.
37
Не надо путать русских и хохлов, ( украинцев-их исторически не было-придумали коммунисты)-этот союз был создан на Переяславской раде-но жизнь показывает, что хохлы всегда тянули одеяло на себя и русских использовали для защиты от поляков и турков. Опять кормить хохлов ? Не стоит- как говорится- из даля оно милее.
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россия
европа
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украина
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россия, дмитрий гордон, ситуация на украине, совет федерации рф, мвф, нато, алексей пушков, европа, сша, украина, в мире

Пушков заявил о невозможности существования Украины без России

04:02 17.07.2020
13240
© РИА Новости / Илья ПиталевАлексей Пушков
Алексей Пушков
© РИА Новости / Илья Питалев
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем телеграм-канале заявил о невозможности существования Украины без России.
Так он прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона про "уязвимый перед вторжением России Киев".
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"Любимая тема украинских политиков и идеологов — грядущее "вторжение России", которого не будет, но которое им столь необходимо, хотя бы в жанре "фэнтези", — пошутил на это Пушков.
Он пояснил, что причина таких высказываний заключается в том, что без России "теряется смысл существования Украины", поскольку у этой страны нет "другого места в мире, как относительно России". При этом Москве Украина нужна как невраждебное или, в лучшем случае, дружественное государство, считает сенатор.
"Но в целом Россия может обойтись и без Украины. Она некритична для существования России. С Украиной же все наоборот: без России она пропадет. Чем будут торговать тщедушные киевские элиты на мировой арене, если не своей надуманной ролью "щита" Европы от России? Под что, под какое место в мире будут выпрашивать кредиты и транши МВФ, финансовую помощь от ЕС? Под каким предлогом будут проситься в НАТО?" — с иронией заметил Пушков.
В заключении парламентарий подчеркнул, что именно Россия и "фантазии о ее намерениях" придают смысл существованию нынешней Украины, поэтому без России ей никак не обойтись.
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РоссияДмитрий ГордонСитуация на УкраинеСовет Федерации РФМВФНАТОАлексей ПушковЕвропаСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
почему невозможно? вполне возможно. Галиция это и есть сферическая Укрия в вакууме (лоскутное одеяло из обрывков Польши, Венгрии и Румынии). а остальная Украина - это Малороссия и Новороссия, неотъемлимые части России.
17 июля, 04:15
Yerik Beissen
19000018
Не надо путать русских и хохлов, ( украинцев-их исторически не было-придумали коммунисты)-этот союз был создан на Переяславской раде-но жизнь показывает, что хохлы всегда тянули одеяло на себя и русских использовали для защиты от поляков и турков. Опять кормить хохлов ? Не стоит- как говорится- из даля оно милее.
17 июля, 07:27
dd.rwk
1000008
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