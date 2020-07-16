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В Таджикистане оценили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Таджикистан выражает крайнюю обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта и вооруженным инцидентом на армяно-азербайджанской границе, приведшим к человеческим РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T18:01
ситуация на армяно-азербайджанской границе
мид таджикистана
азербайджан
армения
грузия
в мире
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, мид таджикистана, азербайджан, армения, грузия, в мире

В Таджикистане оценили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

17:59 16.07.2020 (обновлено: 18:01 16.07.2020)
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© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанкПовреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении
Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении
© Sputnik / Давид Галстян
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Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении
ДУШАНБЕ, 16 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикистан выражает крайнюю обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта и вооруженным инцидентом на армяно-азербайджанской границе, приведшим к человеческим жертвам, говорится в заявлении министерства иностранных дел республики, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
МИД Таджикистана призвал стороны проявлять максимальную сдержанность в целях недопущения дальнейшей эскалации сложной ситуации, придерживаться режима прекращения огня.
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"Выражаем надежду, что Азербайджан и Армения, с которыми Таджикистан связывают традиционные дружественные отношения, как можно скорее вернутся к использованию политико-дипломатических методов разрешения возникающих вопросов", - отмечается в заявлении министерства.
Внешнеполитическое ведомство выразило свои глубокие соболезнования родным и близким погибших.
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Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных и одного мирного жителя, а также о ранении десяти военных. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеМИД ТаджикистанаАзербайджанАрменияГрузияВ мире
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