https://ria.ru/20200716/1574449623.html
Ленобласть направит допсредства на развитие молочной отрасли
Власти Ленинградской области дополнительно направят 12 миллиардов рублей на развитие молочного животноводства в регионе, сообщил глава региона Александр... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:54
2020-07-16T15:54
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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александр дрозденко, ленинградская область, экономика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл – РИА Новости.
Власти Ленинградской области
дополнительно направят 12 миллиардов рублей на развитие молочного животноводства в регионе, сообщил глава региона Александр Дрозденко
.
"Около 12 миллиардов рублей будут вложены в строительство молочно-товарных ферм с общим поголовьем порядка 20 тысяч голов скота, мощностью 130 тысяч тонн молока в год. В частности, племзавод "Бугры" вложит два миллиарда рублей в молочно-товарную ферму на шесть тысяч голов. Еще 1,2 миллиарда рублей инвестиций пойдут в проекты по производству сыров мощность до десяти тысяч тонн продукции в год", - сказал Дрозденко на совещании в аграрном университете с руководителями ведущих предприятий региона.
По его словам, молочное животноводство - один из драйверов агропромышленного комплекса Ленинградской области. Регион на протяжении многих лет занимает первое место в России по молочной продуктивности коров и входит в Топ-10 по объему производства молока.
"В условиях коронавируса мы ни на день не прекращали господдержку аграриев – сельхозпроизводители с начала года уже получили три миллиарда рублей. И мы видим результат – наши предприятия продолжают не просто производить качественную продукцию, но и планируют дальнейшее развитие", – сказал Дрозденко.
Глава региона также отметил, что по итогам шести месяца 2020 года в регионе произведено 308,1 тысяч тонн молока (103,3% к 2019 году), надой на одну фуражную корову составил 4589 кг (106,1%), объем переработки молока — 130 тысяч тонн (109%).
В агропроме Ленинградской области сегодня реализуются 45 проектов с общим объемом инвестиций 24,5 миллиарда рублей.