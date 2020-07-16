Ленобласть направит допсредства на развитие молочной отрасли

"Около 12 миллиардов рублей будут вложены в строительство молочно-товарных ферм с общим поголовьем порядка 20 тысяч голов скота, мощностью 130 тысяч тонн молока в год. В частности, племзавод "Бугры" вложит два миллиарда рублей в молочно-товарную ферму на шесть тысяч голов. Еще 1,2 миллиарда рублей инвестиций пойдут в проекты по производству сыров мощность до десяти тысяч тонн продукции в год", - сказал Дрозденко на совещании в аграрном университете с руководителями ведущих предприятий региона.