В Петербурге задержали налетчика, ограбившего банк на 3,5 миллиона рублей

"Задержанным оказался петербуржец Кирилл, 1978 года рождения. В результате обыска по месту жительства подозреваемого на проспекте Героев полиция изъяла травматический пистолет и патроны, одежду, в которой злоумышленник был в момент нападения, а также наличные денежные средства в сумме 1 миллион 745 тысяч рублей", - говорится в сообщении.