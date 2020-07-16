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В Петербурге задержали налетчика, ограбившего банк на 3,5 миллиона рублей
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в похищении из банка на проспекте Ветеранов в Петербурге 3,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T10:22
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге задержали налетчика, ограбившего банк на 3,5 миллиона рублей

10:21 16.07.2020 (обновлено: 10:22 16.07.2020)
1679
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в похищении из банка на проспекте Ветеранов в Петербурге 3,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"В Петербурге уголовный розыск задержал налетчика на отделение банка. Злоумышленник похитил 3,5 миллиона рублей из банка на проспекте Ветеранов, угрожая работникам травматическим пистолетом", - сказано в сообщении.
Опубликовано видео с места ограбления банка в Петербурге
11 июля, 20:14
Опубликовано видео с места ограбления банка в Петербурге
Ранее в полиции сообщили, что днем 11 июля в офис отделения банка на проспекте Ветеранов забежал неизвестный мужчина в медицинской маске. Нападавший выстрелил из травматического пистолета и, угрожая работнику, похитил 3,5 миллиона рублей. При стрельбе никто не пострадал. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ "Разбой".
"Задержанным оказался петербуржец Кирилл, 1978 года рождения. В результате обыска по месту жительства подозреваемого на проспекте Героев полиция изъяла травматический пистолет и патроны, одежду, в которой злоумышленник был в момент нападения, а также наличные денежные средства в сумме 1 миллион 745 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, часть похищенного мужчина уже потратил. Решается вопрос о заключении его под стражу.
Сотрудник полиции
13 июня, 21:00
В Анапе полицейские застрелили при задержании подозреваемого в ограблении
2521202
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