В Петербурге задержали налетчика, ограбившего банк на 3,5 миллиона рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в похищении из банка на проспекте Ветеранов в Петербурге 3,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"В Петербурге уголовный розыск задержал налетчика на отделение банка. Злоумышленник похитил 3,5 миллиона рублей из банка на проспекте Ветеранов, угрожая работникам травматическим пистолетом", - сказано в сообщении.
11 июля, 20:14Опубликовано видео с места ограбления банка в Петербурге
Ранее в полиции сообщили, что днем 11 июля в офис отделения банка на проспекте Ветеранов забежал неизвестный мужчина в медицинской маске. Нападавший выстрелил из травматического пистолета и, угрожая работнику, похитил 3,5 миллиона рублей. При стрельбе никто не пострадал. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ "Разбой".
"Задержанным оказался петербуржец Кирилл, 1978 года рождения. В результате обыска по месту жительства подозреваемого на проспекте Героев полиция изъяла травматический пистолет и патроны, одежду, в которой злоумышленник был в момент нападения, а также наличные денежные средства в сумме 1 миллион 745 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, часть похищенного мужчина уже потратил. Решается вопрос о заключении его под стражу.