Ереван передал ОБСЕ данные, где Баку размещает огневые точки

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ереван уведомил действующего председателя ОБСЕ, что азербайджанские военные на границе размещают свои огневые точки в населенных пунктах, тем самым провоцируя другую сторону на обстрел гражданских объектов, заявил в интервью РИА Новости посол Армении в России Вардан Тоганян.
"Наши военные и инженерные сооружения, опорные огневые точки расположены не вблизи населены пунктов, не в деревнях. Но вот вчера наши военные опубликовали фотоданные, что все-таки азербайджанские военные свои огневые точки располагают именно в населенных пунктах. Располагаются они в центре деревень, и это делается, на наш взгляд, специально: они провоцируют на то, чтобы при подавлении этих огневых точек под огонь попадали населенные пункты, гражданские объекты. Это проблема существует, и об этом мы проинформировали действующего председателя ОБСЕ (Албанию - ред.)", - сказал посол.
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и пяти раненых. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.