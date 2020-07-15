Армения пока не намерена обращаться в ОДКБ по размещению миротворцев

"Мы не жаждем, чтобы чей-то солдат воевал в регионе. Вся проблема в том, что обратившись в ОДКБ, мы попытались привлечь внимание к тому, что имеет место факт агрессии в отношении Армении. Речь не идет о формировании военных группировок и о военных действиях, речь идет о том, чтобы обратить на это внимание на политическом уровне", - заявил дипломат.