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Армения пока не намерена обращаться в ОДКБ по размещению миротворцев
Ереван пока не намерен обращаться в ОДКБ по вопросу размещения миротворческого контингента на границе с Азербайджаном, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T11:57
ситуация на армяно-азербайджанской границе
вардан тоганян
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, вардан тоганян, одкб, азербайджан, армения, грузия, в мире

Армения пока не намерена обращаться в ОДКБ по размещению миротворцев

11:57 15.07.2020
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© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные в Тавушской области
Армянские военные в Тавушской области
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
Армянские военные в Тавушской области
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ереван пока не намерен обращаться в ОДКБ по вопросу размещения миротворческого контингента на границе с Азербайджаном, заявил в интервью РИА Новости посол Армении в России Вардан Тоганян.
"Сейчас, конечно, необходимости такого обращения нет, но время покажет, как будет развиваться ситуация. При этом хочу подчеркнуть, что в рамках Минской группы ОБСЕ, куда, кстати входят наши союзники по ОДКБ - Россия и Казахстан - как раз вопрос внедрения мониторинговых миссий для наблюдения за ситуацией по всему периметру границы был и есть. Но Азербайджан всячески от этой идеи уходит, не обсуждает и устами президента заявляет, что нужно уповать исключительному силу. К сожалению", - сказал Тоганян.
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"Уже есть международный мандат на проведение (наблюдения на границе - ред.). Поэтому говорить о новом не вижу смысла", - подчеркнул он.
По словам посла, если бы ранее достигнутые в рамках Минской группы договоренности соблюдались азербайджанской стороной, "необходимости обращаться куда-либо или втягивать наших союзников не было".
"Мы не жаждем, чтобы чей-то солдат воевал в регионе. Вся проблема в том, что обратившись в ОДКБ, мы попытались привлечь внимание к тому, что имеет место факт агрессии в отношении Армении. Речь не идет о формировании военных группировок и о военных действиях, речь идет о том, чтобы обратить на это внимание на политическом уровне", - заявил дипломат.
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Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и пяти раненых. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеВардан ТоганянОДКБАзербайджанАрменияГрузияВ мире
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