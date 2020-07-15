КПРФ не поддержит поправки о многодневном голосовании

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. КПРФ не поддержит поправки о введении практики многодневного голосования на выборах, сообщил депутат Госдумы от фракции Алексей Куринный.
Как сообщил ранее РИА Новости зампред комитета по контролю и регламенту Олег Нилов, профильный комитет одобрил поправки о распространении практики трехдневного голосования на выборах всех уровней. Изменения, по его словам, были внесены к одобренному в мае 2012 года в первом чтении законопроекту о праве партий менять своих представителей в избиркомах.
"Речь идет о трехдневном голосовании, то есть не только в воскресенье, но и еще такое же распространенное в течение пятницы и субботы; речь идет о голосовании вне избирательных участков; речь идет о существенном снижении возможности контроля со стороны оппозиционных партий, независимых наблюдателей. Поэтому мы будем, конечно, выступать категорически против подобного рода нововведений", - сказал Куринный журналистам.
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов ранее также заявил, что депутаты партии будут голосовать против поправок о многодневном голосовании во время выборов.