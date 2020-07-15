КПРФ не поддержит поправки о многодневном голосовании

"Речь идет о трехдневном голосовании, то есть не только в воскресенье, но и еще такое же распространенное в течение пятницы и субботы; речь идет о голосовании вне избирательных участков; речь идет о существенном снижении возможности контроля со стороны оппозиционных партий, независимых наблюдателей. Поэтому мы будем, конечно, выступать категорически против подобного рода нововведений", - сказал Куринный журналистам.