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КПРФ не поддержит поправки о многодневном голосовании
КПРФ не поддержит поправки о введении практики многодневного голосования на выборах, сообщил депутат Госдумы от фракции Алексей Куринный. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T11:46
алексей куринный
сергей миронов
кпрф
справедливая россия
госдума рф
олег нилов
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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алексей куринный, сергей миронов, кпрф, справедливая россия, госдума рф, олег нилов, политика

КПРФ не поддержит поправки о многодневном голосовании

11:46 15.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк Алексей Куринный
 Алексей Куринный
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Алексей Куринный. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. КПРФ не поддержит поправки о введении практики многодневного голосования на выборах, сообщил депутат Госдумы от фракции Алексей Куринный.
Как сообщил ранее РИА Новости зампред комитета по контролю и регламенту Олег Нилов, профильный комитет одобрил поправки о распространении практики трехдневного голосования на выборах всех уровней. Изменения, по его словам, были внесены к одобренному в мае 2012 года в первом чтении законопроекту о праве партий менять своих представителей в избиркомах.
"Речь идет о трехдневном голосовании, то есть не только в воскресенье, но и еще такое же распространенное в течение пятницы и субботы; речь идет о голосовании вне избирательных участков; речь идет о существенном снижении возможности контроля со стороны оппозиционных партий, независимых наблюдателей. Поэтому мы будем, конечно, выступать категорически против подобного рода нововведений", - сказал Куринный журналистам.
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов ранее также заявил, что депутаты партии будут голосовать против поправок о многодневном голосовании во время выборов.
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