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В Баку заявили об уничтожении еще одной огневой точки ВС Армении
Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении еще одного армянского военного объекта. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T10:38
ситуация на армяно-азербайджанской границе
минобороны азербайджана
азербайджан
армения
грузия
в мире
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Армяне заявят что уничтожили три точки...... Их никто не увидит, потому что они уничтожены)))))
28
Если гдето началась война, значит это кому то нужно. Нужно местным браткам-губернаторам, и нужно внешним бандюгам-демократизаторам. Есть конфликт на украине, есть териториальные вопросы у грузии и молдавии, переодически подкидывай дровишки, шеберши кочергой и под шумок делай немаленький гефешт
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азербайджан
армения
грузия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
ситуация на армяно-азербайджанской границе, минобороны азербайджана, азербайджан, армения, грузия, в мире

В Баку заявили об уничтожении еще одной огневой точки ВС Армении

09:38 15.07.2020 (обновлено: 10:38 15.07.2020)
15302
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии Азербайджана
Военнослужащий армии Азербайджана
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Военнослужащий армии Азербайджана. Архивное фото
БАКУ, 15 июл — РИА Новости. Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении еще одного армянского военного объекта.
Ранее в Баку заявляли о ликвидации вражеского опорного пункта.

"Еще одна долговременная огневая точка (ДОТ) Вооруженных сил Армении <...> уничтожена подразделениями азербайджанской армии", — сказал РИА Новости глава пресс-службы полковник Вагиф Даргяхлы.

Он уточнил, что речь идет о товузском направлении. Военное ведомство разместило видеокадры операций на своем сайте.
© Минобороны АзербайджанаДолговременная огневая точка вооруженных сил Армении, уничтоженная Минобороны Азербайджана
Долговременная огневая точка вооруженных сил Армении, уничтоженная Минобороны Азербайджана
© Минобороны Азербайджана
Долговременная огневая точка вооруженных сил Армении, уничтоженная Минобороны Азербайджана
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная.
Военнослужащие вооруженных сил Азербайджана
13 июля, 11:15
Эксперт объяснил обострение конфликта между Ереваном и Баку
В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о четырех жертвах и пяти раненых.
Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Международное сообщество призывает стороны к диалогу. Российский МИД заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.
Армянские военные
13 июля, 21:39Сказано в эфире
Что происходит между Арменией и Азербайджаном? И при чем здесь Карабах?На армяно-азербайджанской границе идут вооружённые столкновения. Обстрелы в Товузском районе начались 12 июля и продолжались всю ночь. Есть сообщения о погибших. Военные ведомства обеих стран обвиняют друг друга в начале конфликта и представляют противоположные версии произошедшего.
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеМинобороны АзербайджанаАзербайджанАрменияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Армяне заявят что уничтожили три точки...... Их никто не увидит, потому что они уничтожены)))))
15 июля, 09:56
Егор Панкратов
7141204
Если гдето началась война, значит это кому то нужно. Нужно местным браткам-губернаторам, и нужно внешним бандюгам-демократизаторам. Есть конфликт на украине, есть териториальные вопросы у грузии и молдавии, переодически подкидывай дровишки, шеберши кочергой и под шумок делай немаленький гефешт
15 июля, 10:37
ddekayt
1201001
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