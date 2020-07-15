В Баку заявили об уничтожении еще одной огневой точки ВС Армении

БАКУ, 15 июл — РИА Новости. Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении еще одного армянского военного объекта.
"Еще одна долговременная огневая точка (ДОТ) Вооруженных сил Армении <...> уничтожена подразделениями азербайджанской армии", — сказал РИА Новости глава пресс-службы полковник Вагиф Даргяхлы.
Он уточнил, что речь идет о товузском направлении. Военное ведомство разместило видеокадры операций на своем сайте.
© Минобороны АзербайджанаДолговременная огневая точка вооруженных сил Армении, уничтоженная Минобороны Азербайджана
© Минобороны Азербайджана
Долговременная огневая точка вооруженных сил Армении, уничтоженная Минобороны Азербайджана
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная.
В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о четырех жертвах и пяти раненых.
Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Международное сообщество призывает стороны к диалогу. Российский МИД заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.
13 июля, 21:39Сказано в эфиреЧто происходит между Арменией и Азербайджаном? И при чем здесь Карабах?На армяно-азербайджанской границе идут вооружённые столкновения. Обстрелы в Товузском районе начались 12 июля и продолжались всю ночь. Есть сообщения о погибших. Военные ведомства обеих стран обвиняют друг друга в начале конфликта и представляют противоположные версии произошедшего.