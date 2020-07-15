Азербайджан заявил об уничтожении армянского военного объекта

Также Даргяхлы уточнил, что "в результате карательных мер, предпринятых для пресечения боевой деятельности противника, точным огнем наших подразделений была уничтожена боевая техника Вооруженных сил Армении".

Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная.