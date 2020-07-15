https://ria.ru/20200715/1574362556.html
Азербайджан заявил об уничтожении армянского военного объекта
Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении армянского военного объекта. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T03:20
2020-07-15T09:23
минобороны азербайджана
азербайджан
армения
в мире
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Виртуальный деструктор
Явно прослеживается американские след в этом очередном обострении между двумя небезразличными для России странами.
74
Алексей Веселин
В чем вы заметили "явность" ? Может быть, то что у враждующих российское вооружение?
38
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азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минобороны азербайджана, азербайджан, армения, в мире
БАКУ, 15 июл — РИА Новости. Минобороны Азербайджана
заявило об уничтожении армянского военного объекта.
"В ходе боевых действий в направлении Товузского района 14 июля точным огнем наших подразделений был уничтожен еще один военный объект Вооруженных сил Армении — опорный пункт роты", — сообщил РИА Новости глава пресс-службы полковник Вагиф Даргяхлы
.
Также Даргяхлы уточнил, что "в результате карательных мер, предпринятых для пресечения боевой деятельности противника, точным огнем наших подразделений была уничтожена боевая техника Вооруженных сил Армении".
Военное ведомство Азербайджана
разместило видеокадры операций на своем сайте.
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная.
В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о четырех жертвах и пяти раненых.
Азербайджан
и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Международное сообщество призывает стороны к диалогу. Российский МИД заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.