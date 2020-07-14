Эрдоган обвинил Армению в провокации на границе с Азербайджаном

"Мы решительно осуждаем атаки Армении на братский Азербайджан. Из-за систематических атак Армении мы очень обеспокоены. Это сознательное нападение. Цель его – провокация для создания нового очага напряженности в регионе и блокировки процесса урегулирования проблемы Нагорного Карабаха", - сказал Эрдоган журналистам.