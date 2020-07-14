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Эрдоган обвинил Армению в провокации на границе с Азербайджаном
Президент Турции Тайип Эрдоган возложил на Армению ответственность за обострение ситуации на границе с Азербайджаном, обвинив ее в провокации с целью создания... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T20:27
турция
реджеп тайип эрдоган
азербайджан
армения
в мире
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Все предсказуемо, сами спровоцировали, сами обвиняют тех кого спровоцировали. Эрдогану повод нужен для очередной войны, неважно где: Ливия,граница с Арменией, вокруг захваченного Кипра. Хочет силу свою показать болезный.
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турция
азербайджан
армения
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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турция, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, армения, в мире

Эрдоган обвинил Армению в провокации на границе с Азербайджаном

20:27 14.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-подхода
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-подхода
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 14 июл - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган возложил на Армению ответственность за обострение ситуации на границе с Азербайджаном, обвинив ее в провокации с целью создания нового очага напряженности в регионе.
"Мы решительно осуждаем атаки Армении на братский Азербайджан. Из-за систематических атак Армении мы очень обеспокоены. Это сознательное нападение. Цель его – провокация для создания нового очага напряженности в регионе и блокировки процесса урегулирования проблемы Нагорного Карабаха", - сказал Эрдоган журналистам.
Он пообещал Азербайджану поддержку Турции "против любых нападений".
Начавшиеся 12 июля боевые действия на армяно-азербайджанской границе продолжаются третий день в сопредельных районах: Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная.
Армянский военнослужащий
Вчера, 20:12
Иран готов помочь Армении и Азербайджану в урегулировании напряженности
В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и пяти раненых.
Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.
12710950
Обсудить 4
ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганАзербайджанАрменияВ мире
Популярные комментарии
Все предсказуемо, сами спровоцировали, сами обвиняют тех кого спровоцировали. Эрдогану повод нужен для очередной войны, неважно где: Ливия,граница с Арменией, вокруг захваченного Кипра. Хочет силу свою показать болезный.
14 июля, 21:10
ggoldmikron
1300001
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