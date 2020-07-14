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В ОДКБ приняли к сведению информацию Армении о ситуации на ее границе
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) провела во вторник плановое заседание постоянного совета, в ходе которого выступил полномочный... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T18:18
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одкб, азербайджан, армения, в мире

В ОДКБ приняли к сведению информацию Армении о ситуации на ее границе

18:18 14.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий подразделения Вооруженных сил Армении
Военнослужащий подразделения Вооруженных сил Армении
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) провела во вторник плановое заседание постоянного совета, в ходе которого выступил полномочный представитель Армении при организации, доложивший о ситуации на армяно-азербайджанской границе, его информация принята к сведению, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
"Сегодня состоялось заседание постоянного совета ОДКБ, оно было плановым. В ходе заседания выступил полномочный представитель Армении при ОДКБ Виктор Биягов, он довел информацию о ситуации на армяно-азербайджанской границе и произошедших вооруженных столкновениях. Информация была принята к сведению членами постоянного совета ОДКБ", - сказал Зайнетдинов.
В заседании постоянного совета принял участие генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
Как сообщили ранее в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства, Биягов выступил с речью во вторник на заседании постоянного совета ОДКБ и призвал страны-члены ОДКБ к солидарности в условиях обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе и взаимной поддержке "в соответствии с духом и буквой устава организации".
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Ранее в секретариате ОДКБ выразили серьезную озабоченность в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, возникшем 12 июля после вооруженного столкновения подразделений вооруженных сил Армении и Азербайджана, в том числе с применением тяжелого вооружения, в результате которого есть убитые и раненые. В ОДКБ отметили, что складывающаяся ситуация не способствует нормализации обстановки на границе двух соседних государств, одно из которых – Республика Армения – является государством-членом ОДКБ.
В понедельник в ОДКБ сообщали о проведении экстренного заседания постоянного совета организации в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, но впоследствии оно было отложено для консультаций по формату, в котором будет проходить обсуждение ситуации.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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