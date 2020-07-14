В ОДКБ приняли к сведению информацию Армении о ситуации на ее границе

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности ( Организация Договора о коллективной безопасности ( ОДКБ ) провела во вторник плановое заседание постоянного совета, в ходе которого выступил полномочный представитель Армении при организации, доложивший о ситуации на армяно-азербайджанской границе, его информация принята к сведению, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Сегодня состоялось заседание постоянного совета ОДКБ, оно было плановым. В ходе заседания выступил полномочный представитель Армении при ОДКБ Виктор Биягов, он довел информацию о ситуации на армяно-азербайджанской границе и произошедших вооруженных столкновениях. Информация была принята к сведению членами постоянного совета ОДКБ", - сказал Зайнетдинов.

В заседании постоянного совета принял участие генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась

Как сообщили ранее в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства, Биягов выступил с речью во вторник на заседании постоянного совета ОДКБ и призвал страны-члены ОДКБ к солидарности в условиях обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе и взаимной поддержке "в соответствии с духом и буквой устава организации".

Ранее в секретариате ОДКБ выразили серьезную озабоченность в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, возникшем 12 июля после вооруженного столкновения подразделений вооруженных сил Армении и Азербайджана , в том числе с применением тяжелого вооружения, в результате которого есть убитые и раненые. В ОДКБ отметили, что складывающаяся ситуация не способствует нормализации обстановки на границе двух соседних государств, одно из которых – Республика Армения – является государством-членом ОДКБ.