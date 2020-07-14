Палеонтологический парк появится в Ленобласти к 2021 году

"Палеонтологический парк "Палео Парк-Путилово" планируют открыть в 2021 году в части действующего Путиловского карьера в Кировском районе Ленинградской области, где ведется добыча известняков ордовикского возраста. Организаторами проекта является крупнейшее в России палеонтологическое сообщество "Paleo-Hunters", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящий момент активно ведется работа по благоустройству парка, проводятся пилотные палеонтологические экспедиции по ордовикскому периоду (второй период палеозойской эры), решаются вопросы обеспечения безопасности туристов. А после открытия туристам будут доступны экскурсии в сопровождении профессиональных палеонтологов и геологов.

"На примере сохранившихся окаменелых останков живых существ, обитавших в палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую эру, они расскажут о том, как зародилась и эволюционировала жизнь на нашей планете и на территории нынешней Ленинградской области 470 миллионов лет назад, во времена, когда жизнь еще не выбралась из воды на сушу", - отметил представитель пресс-службы.