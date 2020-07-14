Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20200714/1574342956.html
Палеонтологический парк появится в Ленобласти к 2021 году
В Ленинградской области готовится к открытию палеонтологический парк, где все желающие смогут с помощью геологов и палеонтологов познакомиться с окаменелостями... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T16:22
ленинградская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155278/37/1552783725_0:176:1465:1000_1400x0_80_0_0_9877bdf1e9107539d63510f521c9346f.png
https://ria.ru/20200710/1574177716.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155278/37/1552783725_0:176:1465:1000_1400x0_80_0_0_9877bdf1e9107539d63510f521c9346f.png
https://cdn23.img.ria.ru/images/155278/37/1552783725_2:0:1465:1097_1400x0_80_0_0_cc29115f908fbd5b03dd91ff196b1513.png
https://cdn21.img.ria.ru/images/155278/37/1552783725_254:0:1351:1097_1400x0_80_0_0_3fa3c6e9b0fdae1fc469bd238a7f1942.png
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество

Палеонтологический парк появится в Ленобласти к 2021 году

16:22 14.07.2020
911
© Фото : страница на eBay пользователя pirategoldcoinsОкаменелости детеныша тираннозавра
Окаменелости детеныша тираннозавра
© Фото : страница на eBay пользователя pirategoldcoins
С.- ПЕТЕРБУРГ, 14 июл – РИА Новости. В Ленинградской области готовится к открытию палеонтологический парк, где все желающие смогут с помощью геологов и палеонтологов познакомиться с окаменелостями 470-миллионной давности, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
"Палеонтологический парк "Палео Парк-Путилово" планируют открыть в 2021 году в части действующего Путиловского карьера в Кировском районе Ленинградской области, где ведется добыча известняков ордовикского возраста. Организаторами проекта является крупнейшее в России палеонтологическое сообщество "Paleo-Hunters", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящий момент активно ведется работа по благоустройству парка, проводятся пилотные палеонтологические экспедиции по ордовикскому периоду (второй период палеозойской эры), решаются вопросы обеспечения безопасности туристов. А после открытия туристам будут доступны экскурсии в сопровождении профессиональных палеонтологов и геологов.
"На примере сохранившихся окаменелых останков живых существ, обитавших в палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую эру, они расскажут о том, как зародилась и эволюционировала жизнь на нашей планете и на территории нынешней Ленинградской области 470 миллионов лет назад, во времена, когда жизнь еще не выбралась из воды на сушу", - отметил представитель пресс-службы.
Раздельный сбор мусора
10 июля, 16:03Ленинградская область
Все полигоны ТКО в Ленобласти закроют к 2023 году
Он добавил, что главной целью парка - сохранение и популяризация геологического наследия России и создание нового направления внутреннего и въездного туризма на основе природных и культурных ценностей Ленинградской области.
400000
Обсудить 0
Ленинградская областьОбщество
Рекомендуем
Рыбалка
Прокуратура проверит информацию о массовой гибели рыбы в реке на Урале
В Крыму готовят программу восстановления лесополос
В Крыму продлили запрет на посещение лесов
LIVЕ: Прямой разговор министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова с членами РАН
Онлайн-встреча главы Минобрнауки с членами РАН. Прямая трансляция
Кроншнеп на дереве
В Подмосковье найдены новые места обитания краснокнижных видов
Директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, главный эндокринолог Минздрава России Иван Дедов на церемонии вручения Государственных премий 2017 года. 12 июня 2018
Путин встретится с главой НМИЦ эндокринологии Минздрава Дедовым
Валерий Цепкало
ЦИК отказал Цепкало в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске
Президент США Дональд Трамп
Племянница Трампа заявила в книге о психопатии президента США
Застройка в районе канала имени Москвы в Долгопрудном
Четыре проекта Подмосковья примут участие в конкурсе экотуризма в РФ
Московская область
В Подмосковье отметили увеличение числа автомобилей на дорогах
Велосипедист на Пушкинском мосту в Москве
Велосипедист преодолел более пяти тысяч километров на пути в Крым
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин рассказал о последствиях призывов вернуть Крым Украине
Прохожий в Москве
Названы признаки умных людей
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint
Над Баренцевым и Черным морями обнаружили самолеты-разведчики НАТО
Стелла Крым - край Партизанской славы возле пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины
В Крыму прокомментировали идею Киева о платформе по "деоккупации"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:01В Подмосковье восстановили электроснабжение более восьми тысяч человек
07:49В окрестностях Якутска тушат три лесных пожара
07:47В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
07:45В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
05:21Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
Лента новостейМолния