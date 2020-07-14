https://ria.ru/20200714/1574342956.html
Палеонтологический парк появится в Ленобласти к 2021 году
В Ленинградской области готовится к открытию палеонтологический парк, где все желающие смогут с помощью геологов и палеонтологов познакомиться с окаменелостями... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T16:22
2020-07-14T16:22
ленинградская область
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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общество
С.- ПЕТЕРБУРГ, 14 июл – РИА Новости.
В Ленинградской области
готовится к открытию палеонтологический парк, где все желающие смогут с помощью геологов и палеонтологов познакомиться с окаменелостями 470-миллионной давности, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
"Палеонтологический парк "Палео Парк-Путилово" планируют открыть в 2021 году в части действующего Путиловского карьера в Кировском районе Ленинградской области, где ведется добыча известняков ордовикского возраста. Организаторами проекта является крупнейшее в России палеонтологическое сообщество "Paleo-Hunters", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящий момент активно ведется работа по благоустройству парка, проводятся пилотные палеонтологические экспедиции по ордовикскому периоду (второй период палеозойской эры), решаются вопросы обеспечения безопасности туристов. А после открытия туристам будут доступны экскурсии в сопровождении профессиональных палеонтологов и геологов.
"На примере сохранившихся окаменелых останков живых существ, обитавших в палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую эру, они расскажут о том, как зародилась и эволюционировала жизнь на нашей планете и на территории нынешней Ленинградской области 470 миллионов лет назад, во времена, когда жизнь еще не выбралась из воды на сушу", - отметил представитель пресс-службы.
Он добавил, что главной целью парка - сохранение и популяризация геологического наследия России и создание нового направления внутреннего и въездного туризма на основе природных и культурных ценностей Ленинградской области.