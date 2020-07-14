Новый раздел Польши. На этот раз Россия в нем не участвует

Если раньше польские элиты худо-бедно объединялись вокруг придуманной ими же идеи "русской угрозы", то сейчас эта тема как бы и не присутствовала. Нет, без нее, конечно, не обошлось. И в этом смысле никаких кардинальных изменений не произошло: что Дуда, что Тшасковский ничем не отличаются друг от друга при обсуждении внешнеполитической повестки, высказывая антироссийские, проамериканские и пронатовские идеи.