Экзитпол: Дуда переизбран президентом Польши на второй срок

ВАРШАВА, 12 июл — РИА Новости. Анджея Дуду переизбрали на пост президента Польши на второй срок, говорят данные exit poll социологической лаборатории Ipsos.

По данным этого исследования, во втором туре выборов главы государства Дуда, кандидат от правящей партии " Право и справедливость ", набрал 50,4% голосов избирателей.

Таким образом, он опередил представителя оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" Рафала Тшасковского , набравшего 49,6% голосов.

По заявлению социологов, максимальная погрешность исследования составляет два процента, в то время как разница между двумя кандидатами составила 0,8 процента.

Явка избирателей, по данным того же исследования, составила 68,9 процента.

Государственная избирательная комиссия Польши планирует объявить официальные результаты голосования 13 июля.

Ее глава Сильвестр Марчиняк ранее заявил, что в стране зафиксировали 382 происшествия, связанных с выборами, но все они "не являются значительными".

Дуда после окончания голосования заявил в своем штабе, что приглашает все политические силы в правящую коалицию.

Он пояснил, что готов принять всех, для кого важны "наша семья, наша история, наши польские интересы, наш героизм и гордость".

Политик также поздравил своего конкурента с результатом и пригласил его в президентский дворец.