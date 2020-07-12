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Экзитпол: Дуда переизбран президентом Польши на второй срок
Анджея Дуду переизбрали на пост президента Польши на второй срок, говорят данные exit poll социологической лаборатории Ipsos. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T22:57
анджей дуда
польша
в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200712/1574231913.html
Весело у них будет: 50:50 - самый плохой вариант. Проигравшие ни за что не признАют итоги.
23
Ржунимагу. То есть, в США демократы признали честное поражение от Трампа???
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польша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/153949/57/1539495772_0:354:2982:2031_1400x0_80_0_0_d9ccafe9f3a79b7795807cc5a6c093bf.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
анджей дуда, польша, в мире

Экзитпол: Дуда переизбран президентом Польши на второй срок

22:03 12.07.2020 (обновлено: 22:57 12.07.2020)
7294
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАнджей Дуда
Анджей Дуда
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ВАРШАВА, 12 июл — РИА Новости. Анджея Дуду переизбрали на пост президента Польши на второй срок, говорят данные exit poll социологической лаборатории Ipsos.
По данным этого исследования, во втором туре выборов главы государства Дуда, кандидат от правящей партии "Право и справедливость", набрал 50,4% голосов избирателей.
Таким образом, он опередил представителя оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" Рафала Тшасковского, набравшего 49,6% голосов.
По заявлению социологов, максимальная погрешность исследования составляет два процента, в то время как разница между двумя кандидатами составила 0,8 процента.
Явка избирателей, по данным того же исследования, составила 68,9 процента.
Государственная избирательная комиссия Польши планирует объявить официальные результаты голосования 13 июля.
Ее глава Сильвестр Марчиняк ранее заявил, что в стране зафиксировали 382 происшествия, связанных с выборами, но все они "не являются значительными".
Дуда после окончания голосования заявил в своем штабе, что приглашает все политические силы в правящую коалицию.
Он пояснил, что готов принять всех, для кого важны "наша семья, наша история, наши польские интересы, наш героизм и гордость".
Политик также поздравил своего конкурента с результатом и пригласил его в президентский дворец.
В свою очередь Тшасковский, выступая в своем штабе, выразил уверенность, что официальные результаты отдадут победу именно ему, и поблагодарил Дуду.
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Анджей ДудаПольшаВ мире
Популярные комментарии
Весело у них будет: 50:50 - самый плохой вариант. Проигравшие ни за что не признАют итоги.
12 июля, 22:18
Von Stirliz
1721003
Ржунимагу. То есть, в США демократы признали честное поражение от Трампа???
12 июля, 22:49
Von Stirliz
981000
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