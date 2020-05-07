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2020-05-07T08:02
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Победа "эпидемократии" в Польше отложена
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РИА Новости

Победа "эпидемократии" в Польше отложена

08:00 07.05.2020 (обновлено: 08:02 07.05.2020)
57162
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУчастники первомайской демонстрации против политики властей и карантинных мер в Варшаве
Участники первомайской демонстрации против политики властей и карантинных мер в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
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Польше совершается конституционный переворот". Эти слова можно было в последние дни прочесть во многих европейских СМИ и услышать из уст многих польских политиков. Причем по мере приближения даты президентских выборов (10 мая) эти заявления становились все громче, эмоциональнее и решительнее.
Так, депутат Сейма Адам Шлапка, спикер основного кандидата в президенты от оппозиции Малгожаты Кидава-Блоньской, сравнил действия польской власти с "иностранным вторжением" и призвал население сопротивляться "перевороту".
"Переворот", с точки зрения европейских либералов, заключался (как это ни удивительно звучит) в попытке властей провести выборы в срок, предусмотренный Конституцией. Для того, чтобы обеспечить безопасное голосование в период пандемии, правящая партия "Право и справедливость" (ПиС) пошла на беспрецедентный шаг, вынудив Сейм проголосовать за закон, согласно которому голосование будет проходить исключительно по почте.
Оппозиция вполне справедливо указывала на неконституционность ряда положений этого закона. Так, "Польская почта" перенимает на себя целый ряд полномочий, которые раньше были исключительной прерогативой Центральной избирательной комиссии. Почтальонам передается конфиденциальная информация миллионов избирателей, при этом ставится под сомнение тайна голосования, не говоря уже о трудностях с верификацией личности избирателей. Помимо всего прочего, критики закона логично говорили о невозможности проведения полноценной избирательной кампании в связи с отсутствием митингов, агитации "от двери к двери" и так далее. В общем, все признаки нарушения элементарных прав и свобод избирателей налицо.
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С другой стороны, не менее логичными выглядели и аргументы власти. Представители ПиС постоянно напоминали оппозиции, требовавшей перенести голосование на несколько месяцев, а то и на год, нормы Конституции, обязывающие провести выборы в срок не менее чем за 100 дней до истечения полномочий действующего президента Анджея Дуды. Таким образом, крайний возможный срок для этого – до 23 мая сего года. Других вариантов Основной закон Польши просто не предусматривает, а изменить его уже нет ни времени, ни возможности. Причем оппозиция изначально отказалась рассматривать варианты продления полномочий президента. И если выборы этой весной не состоятся, то с августа у Польши просто не будет легитимного главы державы.

Упорное нежелание польских либералов проводить выборы в мае объяснялось довольно просто: Дуда укрепил свои электоральные позиции и, судя по большинству последних опросов, становится победителем выборов уже в первом туре, набирая более 50% голосов. В то же время упомянутая выше Кидава-Блоньска, надежда либеральной оппозиции, вообще скатилась на шестое место с унизительными пятью процентами. Получить такой результат для "Гражданской коалиции", основной оппозиционной силы в парламенте - смерти подобно.

К делу подключились тяжеловесы европейской политики. Дональд Туск, до недавнего прошлого глава Европейского совета, открыто призвал бойкотировать голосование 10 мая, даже отказавшись называть этот процесс словом "выборы". На защиту польских либералов бросились и нынешние представители Евросоюза. Европейский комиссар по вопросам юстиции Вера Юрова уже пафосно заявила: "Вирус не должен убить демократию". И пригрозила опротестовать решение польского Сейма в Европейском суде.
Само собой, дружно обрушились на польских консерваторов различные соросовские структуры, которые стали заявлять о неконституционности выборов по почте. А печатный орган европейских либералов журнал The Economist, назвав ситуацию в Польше "эпидемократией", открыто призвал к наказанию Варшавы в виде сокращения ее финансирования со стороны ЕС.
Поразительнее всего – это то, что в том же самом номере того же журнала оправдывается та же самая система голосования по почте на выборах президента США. Да что там оправдывается, к ней прямо и открыто призывают. И внезапно те проблемы, которые кажутся катастрофическими для Польши (возможность мошенничества и незащищенность тайны голосования), вдруг оказываются и не проблемами вовсе, если речь идет об американских выборах.
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Причины всем ясны: если почтовое голосование в Польше ослабляет позиции либералов, то в Штатах оно дает возможность для наращивания электората демократов, поскольку открывает дополнительные возможности для голосования нелегальных мигрантов, львиная доля из которых точно не является электоратом Трампа. И то "абсолютное зло", против которого либералы всего мира борются сейчас в европейской стране, легким движением руки превращается в "абсолютное добро", без которого ну просто невозможно построение демократии в США.
Даже намек на возможность сдвинуть выборы американского президента сразу же объявляют незаконным и неконституционным (это в Польше можно). Джо Байден считает необходимым упростить голосование по почте во всех штатах, Трамп же говорит, что это откроет путь для мошенничества в национальных масштабах. И добавляет, что после введения такой системы выборов "в этой стране больше не будет избранного республиканца". Результатом публичных споров стал резкий раскол общественного мнения: 82% сторонников Демпартии выступает за всеобщее право голосовать на выборах по почте, среди республиканцев таких лишь 31%. Не сомневайтесь: чем ближе президентские выборы, тем яростнее будут споры по этому поводу и на общефедеральном уровне, и на уровне отдельных штатов. А стало быть, тем больше усилятся раскол по данному вопросу и взаимное недоверие.
...Вчера поздно вечером стало известно, что Правящая партия Польши "Право и справедливость", а также ее партнер - партия "Согласие" - решили не проводить выборы президента 10 мая - но сделать это "так быстро, как только возможно".
Таким образом, победа "эпидемократии" в Польше отложена. Но вряд ли отменяется.
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Малгожата Кидава-БлоньскаЕвропейский судЕвросоюзДональд ТускДжо БайденПольшаСШААвторыВ мире
Популярные комментарии
И эти люди вечно утверждают, что мир Оруэлла из "1984" - это про нас. Да у них на лицо двоемыслие, и они даже не комплексуют по этому поводу.
7 мая, 08:38
kkleverI
8220101
Корнилов ты ничего не знаешь ни про демократию, ни про "эпидемо" демократию, как и про Польшу ничего не знаешь! Другими словами, "твое мнение очень важно!"
7 мая, 12:55
Stas Dremov
5300232
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