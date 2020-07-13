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Боррель обсудил деэскалацию с главами МИД Армении и Азербайджана
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель провел в понедельник разговор с главами МИД Армении Зограбом Мнацаканяном и РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T22:58
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Боррель обсудил деэскалацию с главами МИД Армении и Азербайджана

22:16 13.07.2020 (обновлено: 22:58 13.07.2020)
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© Pool/Olivier HosletВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Pool/Olivier Hoslet
БРЮССЕЛЬ/БАКУ, 13 июл - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель провел в понедельник разговор с главами МИД Армении Зограбом Мнацаканяном и Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым на фоне инцидента на армяно-азербайджанской границе, сообщил Боррель в Twitter.
"Во второй половине дня поговорил с главами МИД Армении Зограбом Мнацаканяном и Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. Подчеркнул необходимость разрядить напряженность и прекратить противостояние. Важно прямое общение между сторонами и участие в переговорах под эгидой сопредседателей минской группы ОБСЕ", - написал глава европейской дипломатии.
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В свою очередь, в пресс-службе МИД Азербайджана РИА Новости заявили, что "министр Эльмар Мамедъяров проинформировал чиновника ЕС о попытке нападения вооруженных сил Армении на азербайджано-армянской границе, предотвращении этой военной провокации и нынешней напряженной ситуации в регионе".
"Он (Мамедъяров - ред.) отметил, что этот акт агрессии со стороны Армении серьезно ставит под сомнение суть переговоров по урегулированию конфликта и что Армения и ее агрессивная политика представляют собой серьезную угрозу миру и безопасности в регионе, включая крупные геостратегические проекты в регионе", - отметили в пресс-службе.
Сообщается, что по словам Борреля, представитель Европейской службы внешних действий (EEAS) сделал заявление об инциденте на границе между двумя странами.
"Он (глава МИД Азербайджана - ред.) призвал ЕС принять срочные меры для предотвращения напряженности в регионе, поддержал посреднические усилия сопредседателей минской группы ОБСЕ и призвал к предметным переговорам по урегулированию конфликта", - говорится в сообщении.
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Как заявили в МИД Армении, "в беседе с Борелем Мнацаканян подчеркнул, что решительно защищая свои границы и население, Армения выступает с позиции ослабления напряженности". "В то же время министр иностранных дел Армении осудил попытки Турции подорвать региональную безопасность", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале армянского внешнеполитического ведомства.
В пресс-службе отметили также, что Мнацаканян рассказал еврокомиссару о "продолжающихся шагах Азербайджана, направленных на обострение ситуации и сохранение напряженности в северо-восточной части армяно-азербайджанской границы, в том числе целенаправленном обстреле военной и гражданской инфраструктуры и мирного населения Армении".
Ранее в МИД Армении подчеркнули, что 12 июля министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением, в котором выразило безоговорочную поддержку Баку. В Ереване считают, что Анкара тем самым "фактически оправдала применение Азербайджаном силы на армяно-азербайджанской границе" и "распространила откровенно ложную и вводящую в заблуждение информацию". Армянский МИД "решительно осудил попытки Турции спровоцировать нестабильность в регионе".
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Ранее Европейский союз в заявлении призвал Армению и Азербайджан прекратить конфронтацию и принять меры по деэскалации ситуации.
В воскресенье боестолкновение произошло на границе Азербайджана и Армении - Товузского района, граничащего с Грузией, и Тавушской области соответственно - в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По информации Баку, погибли четверо азербайджанских военных. Армянская сторона заявляет о ранении двух полицейских, погибших нет. В понедельник обстрелы продолжились, в частности, Ереван заявил, что Баку обстреливает территорию Армению с периодичностью в 15-20 минут. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. МИД РФ выразил озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и готов оказать сторонам содействие для стабилизации обстановки.
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Жозеп БоррельЗограб МнацаканянМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииЭльмар МамедъяровМИД АрменииАзербайджанАрменияГрузияВ мире
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