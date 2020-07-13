Боррель обсудил деэскалацию с главами МИД Армении и Азербайджана

"Во второй половине дня поговорил с главами МИД Армении Зограбом Мнацаканяном и Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. Подчеркнул необходимость разрядить напряженность и прекратить противостояние. Важно прямое общение между сторонами и участие в переговорах под эгидой сопредседателей минской группы ОБСЕ", - написал глава европейской дипломатии.

В свою очередь, в пресс-службе МИД Азербайджана РИА Новости заявили, что "министр Эльмар Мамедъяров проинформировал чиновника ЕС о попытке нападения вооруженных сил Армении на азербайджано-армянской границе, предотвращении этой военной провокации и нынешней напряженной ситуации в регионе".

"Он (Мамедъяров - ред.) отметил, что этот акт агрессии со стороны Армении серьезно ставит под сомнение суть переговоров по урегулированию конфликта и что Армения и ее агрессивная политика представляют собой серьезную угрозу миру и безопасности в регионе, включая крупные геостратегические проекты в регионе", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что по словам Борреля, представитель Европейской службы внешних действий (EEAS) сделал заявление об инциденте на границе между двумя странами.

"Он (глава МИД Азербайджана - ред.) призвал ЕС принять срочные меры для предотвращения напряженности в регионе, поддержал посреднические усилия сопредседателей минской группы ОБСЕ и призвал к предметным переговорам по урегулированию конфликта", - говорится в сообщении.

Как заявили в МИД Армении, "в беседе с Борелем Мнацаканян подчеркнул, что решительно защищая свои границы и население, Армения выступает с позиции ослабления напряженности". "В то же время министр иностранных дел Армении осудил попытки Турции подорвать региональную безопасность", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале армянского внешнеполитического ведомства.

В пресс-службе отметили также, что Мнацаканян рассказал еврокомиссару о "продолжающихся шагах Азербайджана, направленных на обострение ситуации и сохранение напряженности в северо-восточной части армяно-азербайджанской границы, в том числе целенаправленном обстреле военной и гражданской инфраструктуры и мирного населения Армении".

Ранее в МИД Армении подчеркнули, что 12 июля министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением, в котором выразило безоговорочную поддержку Баку. В Ереване считают, что Анкара тем самым "фактически оправдала применение Азербайджаном силы на армяно-азербайджанской границе" и "распространила откровенно ложную и вводящую в заблуждение информацию". Армянский МИД "решительно осудил попытки Турции спровоцировать нестабильность в регионе".

Ранее Европейский союз в заявлении призвал Армению и Азербайджан прекратить конфронтацию и принять меры по деэскалации ситуации.

В воскресенье боестолкновение произошло на границе Азербайджана и Армении - Товузского района, граничащего с Грузией , и Тавушской области соответственно - в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха , где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.