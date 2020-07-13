Минская группа ОБСЕ призвала Ереван и Баку принять меры по деэскалации

"Стороны обвинили друг друга в начале столкновений. Сопредседатели Минской группы осуждают последние нарушения режима прекращения огня и призывают стороны принять все необходимые меры для предотвращения дальнейшей эскалации, включая применение существующих прямых каналов коммуникации между ними", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ОБСЕ.