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Минская группа ОБСЕ призвала Ереван и Баку снова принять наблюдателей
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают Баку и Ереван возобновить предметные переговоры и снова принять наблюдателей, говорится в совместном заявлении... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T18:43
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Минская группа ОБСЕ призвала Ереван и Баку снова принять наблюдателей

18:41 13.07.2020 (обновлено: 18:43 13.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии Азербайджана
Военнослужащий армии Азербайджана
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЕНА, 13 июл - РИА Новости. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают Баку и Ереван возобновить предметные переговоры и снова принять наблюдателей, говорится в совместном заявлении сопредседателей, распространенном пресс-службой ОБСЕ.
"Сопредседатели Минской группы также призывают стороны возобновить предметные переговоры как можно скорее и отмечают важность возвращения наблюдателей ОБСЕ в регион, как только позволят обстоятельства", - говорится в заявлении.
В воскресенье боестолкновение произошло на границе Азербайджана и Армении - Товузского района, граничащего с Грузией, и Тавушской области соответственно - в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По информации Баку, погибли четверо азербайджанских военных. Армянская сторона заявила о ранении двух полицейских и трех военных, погибших нет. В понедельник обстрелы продолжились, в частности, Ереван заявил, что Баку обстреливает территорию Армении с периодичностью в 15-20 минут. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. МИД РФ выразил озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и готов оказать сторонам содействие для стабилизации обстановки.
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Минобороны АзербайджанаМинобороны АрменииАзербайджанАрменияОБСЕЕреванБакуВ мире
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