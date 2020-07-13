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Эксперты оценили обзор России по достижению целей устойчивого развития
Глава Минэкономразвития России Максим Решетников представит во вторник 14 июля в рамках Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию ООН... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T18:36
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Эксперты оценили обзор России по достижению целей устойчивого развития

18:36 13.07.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗастройка в районе канала имени Москвы в Долгопрудном
Застройка в районе канала имени Москвы в Долгопрудном
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников представит во вторник 14 июля в рамках Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию ООН презентацию первого Добровольного национального обзора достижения РФ Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН и реализации Повестки в области устойчивого развития на период до 2030 года (Повестка-2030). По мнению экспертов, опрошенных РИА Новости, доклад как промежуточный итог будет полезен самой России для улучшения взаимодействия власти и бизнеса, а также представит миру достигнутые результаты Повестки.

Доклад

Добровольный национальный обзор (ДНО) на 240 страницах отражает достижения страны в экономической, социальной и экологической сферах по всем семнадцати целям устойчивого развития - ликвидация нищеты, ликвидация голода, хорошее здоровье и благополучие, качественное образование, гендерное равенство, чистая вода и санитария, недорогостоящая и чистая энергия, достойная работа и экономический рост, индустриализация, инновации и инфраструктура, уменьшение неравенства, устойчивые города и населенные пункты, ответственное потребление и производство, борьба с изменением климата, сохранение морских экосистем, сохранение экосистем суши, мир, правосудие и эффективные институты и партнерство в интересах устойчивого развития.
Цели были определены всеми странам-членами ООН в 2015 году, которые условились в первые пять лет представить добровольные обзоры. Концепция устойчивого развития подразумевает удовлетворение текущих потребностей людей без ущерба для возможностей следующих поколений и экосистемы планеты.
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В ООН прокомментировали обзор России по целям устойчивого развития
В документе содержатся результаты комплексного мониторинга социально-экономического развития и развития системы стратегического планирования за период с 2015 года, ключевые меры по преодолению последствий коронавирусной инфекции.
По каждой из семнадцати целей собраны ключевые тренды, основные меры государственной политики и направления международного сотрудничества. Особое внимание уделено вкладу российского бизнеса в устойчивое развитие – представлено более 40 кейсов российских компаний.
Российский обзор готовился Аналитическим центром при правительстве РФ во взаимодействии с Минэкономразвития России, МИД России, Росстатом и другими ведомствами, организациями и компаниями. Работа велась в рамках тематических групп – по одной для каждой цели устойчивого развития. Минэкономразвития возглавляло группы по ЦУР "Устойчивые города и населенные пункты" и "Борьба с изменениями климата". Всего в работу были вовлечены более 200 экспертов, сообщает Минэкономразвития.

Коронавирусный эффект

Как рассказала РИА Новости замруководителя Аналитического центра при правительстве РФ Татьяна Радченко, Россия в обзоре уделит большое внимание борьбе с пандемией коронавируса и мерам восстановления после нее.
"В этом году большое внимание уделяется вопросам COVID-19 и тому, как каждая из стран боролась с эпидемией. Большой акцент на этом делается и в выступлении, и в самом обзоре России – вопросу COVID-19 посвящена отдельная глава. Там говорится о том, какие меры страна предпринимает, чтобы поддержать население и бизнес, чтобы выйти из кризиса. Так получилось, что у нас и цена на нефть упала, и наложилась история с пандемией, поэтому предприняты меры экономической поддержки населения и бизнеса, и на этом будет делаться основной акцент", - сказала Радченко.
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Собеседница агентства отметила, что в обзоре будут представлены не только цели, которых страна намерена добиться, но и результаты, которых уже удалось достичь за пять лет, с тех пор, как реализуется принятая в 2015 году повестка устойчивого развития до 2030 года. Она также сообщила, что до 2030 года Россия должна представить в ООН еще как минимум один подобный обзор.
"Россия добилась результатов практически по всем направлениям. Нам есть, чем похвалиться. Важно, что в России не существует таких проблем, как, например, недоступность образования, чистой воды или питания, которые мы наблюдаем во многих развивающихся странах, особенно африканского континента", - уточнила она.
"Фактически и сам обзор, и его представление – это способ показать миру, что Россия является приверженцем всех международных принципов в части устойчивого развития и солидарна со всеми основными трендами, условиями и принципами достижения сбалансированного развития экономики, социальной сферы, инфраструктуры, прав граждан и бизнеса. Возможность публично выступить означает, что Россия готова к открытому диалогу", - добавила Радченко.

Бизнес и сигналы

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин отметил, что "эта публикация, добровольное представление первого национального обзора Российской Федерации о ходе достижения в области устойчивого развития совпадает по времени с важным этапом в движении к этим ЦУРам, поскольку к 2020 году пройдена первая треть этого 15-летнего пути".
"На самом деле время, когда действительно важно подвести промежуточный итог и, с одной стороны, подтвердить приверженность страны целям устойчивого развития - сама по себе важная задача, поскольку это и позиционирование страны на международной арене, но с другой стороны, это и для внутренних и управленческих целей, и решение коммуникационных задач по продвижению повестки внутри страны", - сказал глава РСПП.
По его мнению, стоит отметить и то, что "впереди отрезок десятилетия и важно, чтобы были сконцентрированы усилия и государственных структур, и бизнеса, и структур гражданского общества, были объединены вокруг этой повестки устойчивого развития".
"Реальное объединение усилий, которое произошло в процессе работы над ним, может служить двигателем и катализатором внимания к этой теме. Представление обзора сейчас - это еще один катализатор объединения усилий привлечения внимания общества к этим вопросам с точки зрения значимости, важности этого момента", - считает Шохин.
Он рассказал, что "бизнес сегодня, крупные компании - один из ключевых инициаторов и двигателей этой повестки в стране, поскольку многие компании не просто знакомы с повесткой, не только осваивают эту тему, но уже интегрируют процессы принятия решений внутри компаний в свои стратегии, соотносят свою деятельность с целями устойчивого развития, информируют об этом в своих отчетах".
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"Многие крупные компании, которые активно работают в этой повестке, реализуют реальные инициативы в своем бизнесе, публично рассказывают в отчетах и размещают на сайтах - мониторинг по бизнесу существует. У нас пока нет информационного ресурса, который бы отражал участие каждого органа власти в участии в этой повестке. Мы бы считали, что это было бы очень важно, чтобы он был", - заключил глава РСПП.

ФАО

Директор Отделения ФАО (Продовольственной организации ООН) для связи с РФ Олег Кобяков сообщил РИА Новости, что участвуя в процессе обзора, Россия демонстрирует приверженность осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
"Среди наиболее значимых для нас тезисов доклада выделили три. Во-первых, благодаря социальной направленности своей политики развития, Россия придерживается базового принципа Повестки-2030 "не оставлять никого позади". Во-вторых, учитывая площадь территории и неравномерное распределение населения, Россия уделяют особое внимание развитию инфраструктуры, системообразующую роль для развития, в том числе сельского, лесного и рыбного хозяйства, укреплению экономических связей между её регионами", - перечислил Кобяков.
Он добавил, что Россия уделяет большое внимание адаптации к изменению климата и смягчению его последствий, что проявилось, в частности, в присоединении к Парижскому соглашению об изменении климата 2019 году.
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"Вопросы достижения "Ликвидация голода" прописаны в докладе достаточно подробно и рельефно. Опыт России в этой сфере весьма значим и заслуживает изучения и распространения", - отметил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что "в сегодняшней России не существует проблемы голода, и это весомое и бесспорное достижение".
"Для страны, пережившей голод в 20-х годах прошлого века, голод в блокадном Ленинграде, послевоенные неурожаи 1946-47 годов, дефицит продуктов в последние годы "развитого социализма" и перебои с продовольствием на рубеже 90-х - это важнейшее достижение. Согласно докладу, в 2018 году уровень распространенности недоедания был крайне, низким, порядка 1,6%, что соответствует медианному показателю развитых стран", - отметил Кобяков.
"В сфере питания актуален принцип: помог себе - помоги другим. ФАО ценит активное участие Российской Федерации в международных программах ФАО по оказанию технического содействия другим странам", - сказал директор отделения.
Он напомнил, что, в частности, Россия финансирует успешный проект ФАО по налаживанию устойчивой системы школьного питания в Армении, Киргизии и Таджикистане, выделила существенные средства на поддержку проекта ФАО по восстановлению сельского хозяйства и сельской инфраструктуры в Сирии.
"Рассчитываем, что Российская Федерация внесёт весомый вклад в подготовку и проведение Всемирного саммита продовольственных систем, который созывается генеральным секретарем ООН в сентябре 2021 года", - заключил он.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМаксим РешетниковФАОРоссийский союз промышленников и предпринимателейАлександр ШохинООНОбщество
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