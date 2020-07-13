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В Баку опровергли обстрел армянского приграничного села
Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщение военного ведомства Армении об обстреле из минометов армянского приграничного села Чинари, заявив, что не... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T17:45
тагуи степанян
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7 495 645-6601 
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353
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В Баку опровергли обстрел армянского приграничного села

17:45 13.07.2020
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© Фото : Минобороны АзербайджанаВоеннослужащие вооруженных сил Азербайджана
Военнослужащие вооруженных сил Азербайджана
© Фото : Минобороны Азербайджана
БАКУ, 13 июл – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщение военного ведомства Армении об обстреле из минометов армянского приграничного села Чинари, заявив, что не обстреливает мирных жителей и населенные пункты.
Ранее пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян заявил в понедельник, что азербайджанские вооруженные силы обстреляли из минометов село Чинари в приграничной Тавушской области Армении.
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"Эта информация не соответствует действительности. Азербайджанская сторона не обстреливает гражданское население и гражданские населенные пункты", - заявил РИА Новости глава пресс-службы, полковник Вагиф Даргяхлы.
В воскресенье боестолкновение произошло на границе Азербайджана и Армении - Товузского района, граничащего с Грузией, и Тавушской области соответственно - в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По информации Баку, погибли четверо азербайджанских военных. Армянская сторона заявила о ранении двух полицейских и трех военных, погибших нет. В понедельник обстрелы продолжились, в частности, Ереван заявил, что Баку обстреливает территорию Армении с периодичностью в 15-20 минут. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. МИД РФ выразил озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и готов оказать сторонам содействие для стабилизации обстановки.
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Тагуи СтепанянВагиф ДаргяхлыМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииАзербайджанАрменияГрузияВ мире
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