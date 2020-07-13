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Спикер парламента Армении обратился к зарубежным коллегам
Председатель Национального собрания (парламента) Армении Арарат Мирзоян обратился к руководителям международных парламентских структур и парламентов ОДКБ в... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T17:09
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353
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Спикер парламента Армении обратился к зарубежным коллегам

17:09 13.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСпикер Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян на заседании Совета Федерации РФ
Спикер Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Спикер Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
ЕРЕВАН, 13 июл – РИА Новости. Председатель Национального собрания (парламента) Армении Арарат Мирзоян обратился к руководителям международных парламентских структур и парламентов ОДКБ в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщили в понедельник в парламентской пресс-службе.
"Мирзоян направил письма главам палат парламентов стран-членов ОДКБ, председателям Европейского парламента Давиду Сассоли, Парламентской Ассамблеи Совета Европы Хендрику Дамсу и председателю ПА ОБСЕ Георгию Церетели", - говорится в сообщении, размещенном на сайте законодательного органа.
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Минобороны Армении сообщило о трех раненых при обстреле Азербайджаном
По данным пресс-службы, Мирзоян представил "предпринятые азербайджанскими вооруженными силами провокационные действия в направлении северо-восточной границы Армении, призвав осудить их".
"Подобные действия являются недопустимым нарушением основных принципов международного права и ставят под угрозу стабильность всего региона", - процитировали в пресс-службе слова Мирзояна.
В воскресенье боестолкновение произошло на границе Азербайджана и Армении - Товузского района, граничащего с Грузией, и Тавушской области соответственно - в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По информации Баку, погибли четверо азербайджанских военных. Армянская сторона заявила о ранении двух полицейских и трех военных, погибших нет. В понедельник обстрелы продолжились, в частности, Ереван заявил, что Баку обстреливает территорию Армении с периодичностью в 15-20 минут. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. МИД РФ выразил озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и готов оказать сторонам содействие для стабилизации обстановки.
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