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Шесть кандидатов выдвинулись на выборы губернатора Тамбовской области
Шесть человек подали в избирательную комиссию документы о выдвижении кандидатами на пост главы администрации Тамбовской области, сообщает в понедельник... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:53
павел плотников
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тамбовская область
политика
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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павел плотников, александр никитин, лдпр, кпрф, справедливая россия, тамбовская область, политика

Шесть кандидатов выдвинулись на выборы губернатора Тамбовской области

16:53 13.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГолосование на выборах
Голосование на выборах
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Голосование на выборах. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 13 июл - РИА Новости. Шесть человек подали в избирательную комиссию документы о выдвижении кандидатами на пост главы администрации Тамбовской области, сообщает в понедельник облизбирком.
Выборы главы администрации Тамбовской области назначены на 13 сентября этого года.
"В избирательную комиссию Тамбовской области документы о выдвижении представили шесть кандидатов", - говорится в сообщении.
По данным облизбиркома, выдвинулись действующий глава региона Александр Никитин (кандидатуру которого поддержала "Единая Россия"), Игорь Телегин (ЛДПР), Павел Плотников ("Справедливая Россия"), Андрей Жидков (КПРФ), Сергей Клишин ("Казачья партия") и Гагик Овсепян ("Коммунистическая партия социальной справедливости").
"Следующий этап – представление документов для регистрации в срок не позднее 16 июля 2020 года. Документы могут быть представлены как самими кандидатами, так и их уполномоченными представителями", - сообщает избирком.
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Павел ПлотниковАлександр НикитинЛДПРКПРФСправедливая РоссияТамбовская областьПолитика
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