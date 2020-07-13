Шесть кандидатов выдвинулись на выборы губернатора Тамбовской области

"В избирательную комиссию Тамбовской области документы о выдвижении представили шесть кандидатов", - говорится в сообщении.

"Следующий этап – представление документов для регистрации в срок не позднее 16 июля 2020 года. Документы могут быть представлены как самими кандидатами, так и их уполномоченными представителями", - сообщает избирком.