Шесть кандидатов выдвинулись на выборы губернатора Тамбовской области

ВОРОНЕЖ, 13 июл - РИА Новости. Шесть человек подали в избирательную комиссию документы о выдвижении кандидатами на пост главы администрации Тамбовской области, сообщает в понедельник облизбирком.
Выборы главы администрации Тамбовской области назначены на 13 сентября этого года.
"В избирательную комиссию Тамбовской области документы о выдвижении представили шесть кандидатов", - говорится в сообщении.
По данным облизбиркома, выдвинулись действующий глава региона Александр Никитин (кандидатуру которого поддержала "Единая Россия"), Игорь Телегин (ЛДПР), Павел Плотников ("Справедливая Россия"), Андрей Жидков (КПРФ), Сергей Клишин ("Казачья партия") и Гагик Овсепян ("Коммунистическая партия социальной справедливости").
"Следующий этап – представление документов для регистрации в срок не позднее 16 июля 2020 года. Документы могут быть представлены как самими кандидатами, так и их уполномоченными представителями", - сообщает избирком.