Азербайджан заявил об обстреле позиций в Нахичеване со стороны ВС Армении

"Начиная с 22.45 (21.45 мск) 12 июля до 00.40 13 июля (23.40 мск, 12 июля) подразделения вооруженных сил Армении, применяя также крупнокалиберное оружие, подвергли обстрелу наши оборонительные позиции в направлении районов Шахбуз и Джульфа. Применение противником трассирующих и зажигательных снарядов во время нарушения режима прекращения огня привело к поджогу до 5 гектаров территории. Ответным огнем противник был подавлен. Наши войска полностью контролируют оперативную обстановку", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.