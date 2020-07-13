Азербайджан заявил об обстреле позиций в Нахичеване со стороны ВС Армении

БАКУ, 13 июл – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило в понедельник, что оборонительные позиции в Нахичеване подверглись обстрелу со стороны ВС Армении.
"Начиная с 22.45 (21.45 мск) 12 июля до 00.40 13 июля (23.40 мск, 12 июля) подразделения вооруженных сил Армении, применяя также крупнокалиберное оружие, подвергли обстрелу наши оборонительные позиции в направлении районов Шахбуз и Джульфа. Применение противником трассирующих и зажигательных снарядов во время нарушения режима прекращения огня привело к поджогу до 5 гектаров территории. Ответным огнем противник был подавлен. Наши войска полностью контролируют оперативную обстановку", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В воскресенье боестолкновение произошло на границе Азербайджана и Армении - Товузского района, граничащего с Грузией, и Тавушской области соответственно - в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По информации Баку, погибли четверо азербайджанских военных. Армянская сторона заявила о ранении двух полицейских и трех военных, погибших нет. В понедельник обстрелы продолжились, в частности, Ереван заявил, что Баку обстреливает территорию Армении с периодичностью в 15-20 минут. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. МИД РФ выразил озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и готов оказать сторонам содействие для стабилизации обстановки.