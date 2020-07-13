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Азербайджан заявил об обстреле позиций в Нахичеване со стороны ВС Армении
Минобороны Азербайджана заявило в понедельник, что оборонительные позиции в Нахичеване подверглись обстрелу со стороны ВС Армении. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:25
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азербайджан, армения, в мире

Азербайджан заявил об обстреле позиций в Нахичеване со стороны ВС Армении

16:25 13.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии Азербайджана
Военнослужащий армии Азербайджана
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Военнослужащий армии Азербайджана. Архивное фото
БАКУ, 13 июл – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило в понедельник, что оборонительные позиции в Нахичеване подверглись обстрелу со стороны ВС Армении.
"Начиная с 22.45 (21.45 мск) 12 июля до 00.40 13 июля (23.40 мск, 12 июля) подразделения вооруженных сил Армении, применяя также крупнокалиберное оружие, подвергли обстрелу наши оборонительные позиции в направлении районов Шахбуз и Джульфа. Применение противником трассирующих и зажигательных снарядов во время нарушения режима прекращения огня привело к поджогу до 5 гектаров территории. Ответным огнем противник был подавлен. Наши войска полностью контролируют оперативную обстановку", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Вчера, 14:47
Евросоюз призвал Армению и Азербайджан к деэскалации ситуации
В воскресенье боестолкновение произошло на границе Азербайджана и Армении - Товузского района, граничащего с Грузией, и Тавушской области соответственно - в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По информации Баку, погибли четверо азербайджанских военных. Армянская сторона заявила о ранении двух полицейских и трех военных, погибших нет. В понедельник обстрелы продолжились, в частности, Ереван заявил, что Баку обстреливает территорию Армении с периодичностью в 15-20 минут. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. МИД РФ выразил озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и готов оказать сторонам содействие для стабилизации обстановки.
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