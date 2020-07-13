Ереван осудил слова Турции о ситуации на армяно-азербайджанской границе

ЕРЕВАН, 13 июл – РИА Новости. Министерство иностранных дел Министерство иностранных дел Армении осудило заявление турецкого МИД по поводу обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе.

В заявлении армянского внешнеполитического ведомства отмечается, что 12 июля министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением, в котором выразило безоговорочную поддержку Баку , "фактически оправдывая применение Азербайджаном силы на армяно-азербайджанской границе, но и распространило откровенно ложную и вводящую в заблуждение информацию".

Армянское внешнеполитическое ведомство заявило, что подобная "провокационная манера Турции и необоснованные обвинения в адрес Армении подтверждают тот факт, что эта страна действует не как член Минской группы ОБСЕ, а как сторона, вовлеченная в нагорно-карабахский конфликт".

"Данный факт делает более чем невозможным какое-либо международное вовлечение Турции в карабахский конфликт, прежде всего в рамках ОБСЕ. Стремление Турции вмешиваться в конфликты в соседних регионах уже привело к подрыву безопасности и распространению нестабильности в данных регионах. Решительно осуждаем попытки Турции спровоцировать нестабильность в нашем регионе", - говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале ведомства.

В МИД подчеркнули, что Армения продолжит стремиться к сохранению и укреплению международной и региональной безопасности, активно сотрудничая с международными партнерами.

В воскресенье боестолкновение произошло на границе Азербайджана и Армении - Товузского района, граничащего с Грузией , и Тавушской области соответственно - в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха , где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.