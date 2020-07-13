На должность главы Татарстана претендуют пять кандидатов

КАЗАНЬ, 13 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Татарстана завершила приём документов от претендентов на должность главы республики, на которую выдвинуты пять представителей политических партий, сообщает региональный ЦИК.

"Прием документов для выдвижения кандидатов на должность президента Республики Татарстан официально завершился 12 июля. Сейчас идет сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов. Каждый кандидат в свою поддержку должен собрать 387 подписей депутатов муниципальных образований республики. После предоставления документов в Центральную избирательную комиссию Татарстана будет проведена проверка достоверности сведений, предоставленных кандидатами", - отметил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.