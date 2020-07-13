Лавров провел телефонный разговор с главами МИД Армении и Азербайджана

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Баку Ереван к немедленному прекращению огня, проявлению сдержанности с учетом принятых обязательств, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

По данным МИД РФ, Лавров в понедельник провел телефонные переговоры с коллегами из Еревана и Баку.

"Обсуждалось обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе. С.В.Лавров призвал стороны к немедленному прекращению огня, проявлению сдержанности с учетом принятых обязательств, а также предложений представителей России, США Франции в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ", - говорится в комментарии на сайте МИД России.

"Подчеркнуто, что Россия продолжит выполнять свою посредническую миссию в контактах с Баку и Ереваном как в своем национальном качестве, так и в рамках сопредседательства в Минской группе ОБСЕ", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Кроме этого, в сообщении сказано, что с российской стороны также отмечена важность того, чтобы все члены Минской группы проявляли ответственный подход в оценках складывающейся ситуации и избегали заявлений и действий, которые могут спровоцировать дополнительный рост напряженности.

В воскресенье боестолкновение произошло на границе Азербайджана Армении - Товузского района, граничащего с Грузией , и Тавушской области соответственно - в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха , где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.