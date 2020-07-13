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Лавров провел телефонный разговор с главами МИД Армении и Азербайджана
Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Баку и Ереван к немедленному прекращению огня, проявлению сдержанности с учетом принятых обязательств, сообщили в российском... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:16
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
азербайджан
армения
в мире
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россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), азербайджан, армения, в мире

Лавров провел телефонный разговор с главами МИД Армении и Азербайджана

16:07 13.07.2020 (обновлено: 16:16 13.07.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Баку и Ереван к немедленному прекращению огня, проявлению сдержанности с учетом принятых обязательств, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
По данным МИД РФ, Лавров в понедельник провел телефонные переговоры с коллегами из Еревана и Баку.
"Обсуждалось обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе. С.В.Лавров призвал стороны к немедленному прекращению огня, проявлению сдержанности с учетом принятых обязательств, а также предложений представителей России, США и Франции в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ", - говорится в комментарии на сайте МИД России.
"Подчеркнуто, что Россия продолжит выполнять свою посредническую миссию в контактах с Баку и Ереваном как в своем национальном качестве, так и в рамках сопредседательства в Минской группе ОБСЕ", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Кроме этого, в сообщении сказано, что с российской стороны также отмечена важность того, чтобы все члены Минской группы проявляли ответственный подход в оценках складывающейся ситуации и избегали заявлений и действий, которые могут спровоцировать дополнительный рост напряженности.
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В воскресенье боестолкновение произошло на границе Азербайджана и Армении - Товузского района, граничащего с Грузией, и Тавушской области соответственно - в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По информации Баку, погибли четверо азербайджанских военных. Армянская сторона заявила о ранении двух полицейских и трех военных, погибших нет. В понедельник обстрелы продолжились, в частности, Ереван заявил, что Баку обстреливает территорию Армении с периодичностью в 15-20 минут. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. МИД РФ выразил озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и готов оказать сторонам содействие для стабилизации обстановки.
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РоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)АзербайджанАрменияВ мире
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