Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200713/1574279188.html
Баку прокомментировал тему посредничества Москвы в инциденте с Арменией
МИД Азербайджана находится на постоянной связи с российским сопредседателем в Минской группе ОБСЕ, равно как и с другими сопредседателями, заявила РИА Новости... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:01
россия
минобороны азербайджана
минобороны армении
мид азербайджана
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574254922_0:0:1497:842_1400x0_80_0_0_b82633ffb98b8083157998136168a246.jpg
https://ria.ru/20200713/1574278305.html
https://ria.ru/20200713/1574275309.html
россия
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574254922_0:0:1497:842_1400x0_80_0_0_b82633ffb98b8083157998136168a246.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574254922_3:0:1208:904_1400x0_80_0_0_a74b32416020b19cd030053dc6dd114a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574254922_154:0:1058:904_1400x0_80_0_0_a5b3d6db2ad2bee10d7b74d9226edf58.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, минобороны азербайджана, минобороны армении, мид азербайджана, азербайджан, армения, в мире

Баку прокомментировал тему посредничества Москвы в инциденте с Арменией

15:01 13.07.2020
959
© Минобороны АзербайджанаТочечный удар по опорному пункту ВС Армении на границе Товузского района Азербайджана с Тавушской областью Армении
Точечный удар по опорному пункту ВС Армении на границе Товузского района Азербайджана с Тавушской областью Армении
© Минобороны Азербайджана
Точечный удар по опорному пункту ВС Армении на границе Товузского района Азербайджана с Тавушской областью Армении
БАКУ, 13 июл – РИА Новости. МИД Азербайджана находится на постоянной связи с российским сопредседателем в Минской группе ОБСЕ, равно как и с другими сопредседателями, заявила РИА Новости официальный представитель внешнеполитического ведомства Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос о необходимости посредничества РФ в урегулировании инцидента на границе с Арменией.
Ранее МИД РФ заявил, что Москва выражает серьезную озабоченность резким обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе и готова оказать необходимое содействие для стабилизации обстановки.
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
14:47
Евросоюз призвал Армению и Азербайджан к деэскалации ситуации
"РФ является сопредседателем МГ ОБСЕ и МИД Азербайджана на постоянной связи с российским сопредседателем, равно как и с другими сопредседателями", - заявила Абдуллаева.
В воскресенье боестолкновение произошло на границе Азербайджана и Армении - Товузского района, граничащего с Грузией, и Тавушской области соответственно - в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По информации Баку, погибли четверо азербайджанских военных. Армянская сторона заявляет о ранении двух полицейских, погибших нет. В понедельник обстрелы продолжились, в частности, Ереван заявил, что Баку обстреливает территорию Армении с периодичностью в 15-20 минут. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга.
Баку, Азербайджан
14:14
В Минобороны Азербайджана оценили ситуацию на границе с Арменией
230104
Обсудить 0
РоссияМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииМИД АзербайджанаАзербайджанАрменияВ мире
Рекомендуем
Армянский военнослужащий
Армения ждет реакции ОДКБ на обострение на границе с Азербайджаном
Сотрудники СБУ Украины
СБУ пресекла попытку организовать выход Закарпатья из состава страны
Мэрия Томска
Фото из томского морга сделал похоронный агент, заявил губернатор
Девушка за компьютером
В Мосгордуме назвали плюсы дистанционной работы для Москвы
Армянский военнослужащий
Трое армянских военных получили легкие ранения на границе с Азербайджаном
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
Украина депортирует восемь иностранцев, устроивших перестрелку в Киеве
Депутат Госдумы Виталий Милонов
Милонов попросил губернатора Петербурга смягчить закон о "наливайках"
Модель из Будапешта Барбара Луна Сипос
Девушка осталась без работы из-за "сводящей мужчин с ума красоты"
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Депутат иранского парламента умер от коронавируса
Иван Сафронов
Сафронову предъявили обвинение в госизмене
Полиция
Задержанную на акции в Москве мать с двухлетним ребенком отпустили домой
Президент Сирии Башар Асад
Асад освободил от сборов ввозимое сырье для производства лекарств
Испытание вакцины от коронавируса в военном госпитале имени Бурденко в Москве
В Японии приветствовали усилия России в создании вакцины против COVID-19
Собор Святой Софии в Стамбуле
Эрдоган дал Путину пояснения по ситуации с собором Святой Софии
Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы. 26 декабря 2018
В Генпрокуратуре сообщили подробности обвинения против сестер Хачатурян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:45СМИ: бизнесмены в Николаевской области Украины требуют ослабить карантин
16:44БДИПЧ указал на ксенофобную риторику президента Польши во время кампании
16:44Глава Косово прибыл в Гаагу для допроса по делу о военных преступлениях
16:40Назарбаев поблагодарил патриарха Кирилла за молитвы о его выздоровлении
16:40Актер из мексиканского телесериала "Дикая Роза" умер от коронавируса
16:40В Вологодской области отменили электронные пропуска для въезда в регион
16:40ВОЗ оценила ситуацию с испытаниями вакцины от коронавируса в России
16:35Власти Молдавии разработали семь моделей возвращения к учебе в школах
16:33Верховный суд разрешил предъявлять иски к Facebook в российских судах
16:33Символ Крымского моста кот Мостик нашел новую работу и переезжает
16:30Президент Афганистана осудил атаку талибов в провинции Саманган
16:27Казахстан продлит действующие из-за COVID-19 ограничения до конца июля
16:26В Росгидромете предупредили об опасных подтоплениях на западе Подмосковья
16:26В Швеции выпустили мобильное приложение с картой сокровищ
16:25Азербайджан заявил об обстреле позиций в Нахичеване со стороны ВС Армении
16:23Илона Маска заподозрили в избиении Эмбер Херд
16:21Ирак объявил о рекордном числе выздоровевших от COVID-19 за сутки
16:19Кудрин назвал нарастание госдолга США риском для развивающихся рынков
16:19На перевале Дятлова потушили пожар площадью 40 гектаров
16:19Кудрин назвал один из главных рисков на российском финансовом рынке
Лента новостейМолния