Баку прокомментировал тему посредничества Москвы в инциденте с Арменией

Евросоюз призвал Армению и Азербайджан к деэскалации ситуации

Евросоюз призвал Армению и Азербайджан к деэскалации ситуации

"РФ является сопредседателем МГ ОБСЕ и МИД Азербайджана на постоянной связи с российским сопредседателем, равно как и с другими сопредседателями", - заявила Абдуллаева.