Баку прокомментировал тему посредничества Москвы в инциденте с Арменией

БАКУ, 13 июл – РИА Новости. МИД Азербайджана находится на постоянной связи с российским сопредседателем в Минской группе ОБСЕ, равно как и с другими сопредседателями, заявила РИА Новости официальный представитель внешнеполитического ведомства Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос о необходимости посредничества РФ в урегулировании инцидента на границе с Арменией.
Ранее МИД РФ заявил, что Москва выражает серьезную озабоченность резким обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе и готова оказать необходимое содействие для стабилизации обстановки.
"РФ является сопредседателем МГ ОБСЕ и МИД Азербайджана на постоянной связи с российским сопредседателем, равно как и с другими сопредседателями", - заявила Абдуллаева.
В воскресенье боестолкновение произошло на границе Азербайджана и Армении - Товузского района, граничащего с Грузией, и Тавушской области соответственно - в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По информации Баку, погибли четверо азербайджанских военных. Армянская сторона заявляет о ранении двух полицейских, погибших нет. В понедельник обстрелы продолжились, в частности, Ереван заявил, что Баку обстреливает территорию Армении с периодичностью в 15-20 минут. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга.