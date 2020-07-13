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Евросоюз призвал Армению и Азербайджан к деэскалации ситуации
Европейский союз призывает Армению и Азербайджан прекратить конфронтацию и принять меры по деэскалации ситуации, говорится в заявлении пресс-офиса... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:47
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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Евросоюз призвал Армению и Азербайджан к деэскалации ситуации

14:47 13.07.2020
387
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Европейский союз призывает Армению и Азербайджан прекратить конфронтацию и принять меры по деэскалации ситуации, говорится в заявлении пресс-офиса внешнеполитической службы союза.
"ЕС призывает обе стороны остановить вооруженную конфронтацию, воздерживаться от действий и риторики, которые провоцируют напряженность, и принять немедленные меры для предотвращения эскалации", - указывается в документе.
В воскресенье боестолкновение произошло на границе Азербайджана и Армении - Товузского района, граничащего с Грузией, и Тавушской области соответственно - в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По информации Баку, погибли четверо азербайджанских военных. Армянская сторона заявляет о ранении двух полицейских, погибших нет. В понедельник обстрелы продолжились, в частности, Ереван заявил, что Баку обстреливает территорию Армению с периодичностью в 15-20 минут. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. МИД РФ выразил озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и готов оказать сторонам содействие для стабилизации обстановки.
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