В Минобороны Азербайджана оценили ситуацию на границе с Арменией

"Вражеская сторона пытается проявить активность. Однако азербайджанская армия принимает меры по предотвращению этих действий. Наша армия готова и способна выполнять все задачи под руководством Верховного главнокомандующего. Помимо товузского направления, ситуация на государственной границе и на линии противостояния войск в настоящее время напряженная. Министерство распространило официальную информацию в связи с возникшим напряжением", - сообщил Даргяхлы.