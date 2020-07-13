В Минобороны Азербайджана оценили ситуацию на границе с Арменией

БАКУ, 13 июл – РИА Новости. Ситуация на азербайджано-армянской границе остается напряженной, заявил глава пресс-службы министерства обороны Азербайджана, полковник Вагиф Даргяхлы.
"Вражеская сторона пытается проявить активность. Однако азербайджанская армия принимает меры по предотвращению этих действий. Наша армия готова и способна выполнять все задачи под руководством Верховного главнокомандующего. Помимо товузского направления, ситуация на государственной границе и на линии противостояния войск в настоящее время напряженная. Министерство распространило официальную информацию в связи с возникшим напряжением", - сообщил Даргяхлы.
В воскресенье боестолкновение произошло на границе Азербайджана и Армении - Товузского района, граничащего с Грузией, и Тавушской области соответственно - в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. По информации Баку, погибли четверо азербайджанских военных. Армянская сторона заявляет о ранении двух полицейских, погибших нет. Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. В понедельник обстрелы продолжились, в частности, Ереван заявил, что Баку обстреливает территорию Армении с периодичностью в 15-20 минут. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. МИД РФ выразил озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и готов оказать сторонам содействие для стабилизации обстановки.