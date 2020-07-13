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Росгвардия взяла под охрану блок №2 Ленинградской АЭС-2 перед его пуском
Росгвардия взяла под охрану энергоблок №2 Ленинградской АЭС-2 в преддверии начала загрузки ядерного топлива в его реактор, сообщило управление информации и... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:49
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ленинградская аэс
росэнергоатом
ленинградская область
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ленинградская аэс, росэнергоатом, ленинградская область, санкт-петербург, в мире

Росгвардия взяла под охрану блок №2 Ленинградской АЭС-2 перед его пуском

13:49 13.07.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Росгвардия взяла под охрану энергоблок №2 Ленинградской АЭС-2 в преддверии начала загрузки ядерного топлива в его реактор, сообщило управление информации и общественных связей ЛАЭС.
Начало загрузки ядерного топлива в реактор намечено на середину июля, отмечается в сообщении. Это будет стартом так называемого этапа физического пуска энергоблока. Затем последуют начало управляемой самоподдерживающейся цепной ядерной реакции в реакторе - собственно физический пуск, потом энергетический пуск - начало выдачи энергоблоком электричества в сеть, опытно-промышленная эксплуатация и комплексное опробование блока. Ввод энергоблока №2 ЛАЭС-2 в промышленную эксплуатацию запланирован на 2021 год.
Ленинградская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в госкорпорацию "Росатом"), расположена в городе Сосновый Бор, в 40 километрах западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС является крупнейшей в России по суммарной установленной электрической мощности (4200 МВт) и единственной с двумя типами реакторов: в работе три действующих энергоблока РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах электрической мощностью 1000 МВт) и один энергоблок поколения 3+ ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор электрической мощностью 1200 МВт), также классифицируемый как энергоблок №1 Ленинградской АЭС-2.
Ленинградская АЭС является и крупнейшим производителем электроэнергии на Северо-Западе России. Ее доля в общей выработке электроэнергии составляет 30%. Благодаря работе четырех энергоблоков ЛАЭС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области горит каждая вторая лампочка.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Ленинградская АЭСРосэнергоатомЛенинградская областьСанкт-ПетербургВ мире
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