Росгвардия взяла под охрану блок №2 Ленинградской АЭС-2 перед его пуском

Начало загрузки ядерного топлива в реактор намечено на середину июля, отмечается в сообщении. Это будет стартом так называемого этапа физического пуска энергоблока. Затем последуют начало управляемой самоподдерживающейся цепной ядерной реакции в реакторе - собственно физический пуск, потом энергетический пуск - начало выдачи энергоблоком электричества в сеть, опытно-промышленная эксплуатация и комплексное опробование блока. Ввод энергоблока №2 ЛАЭС-2 в промышленную эксплуатацию запланирован на 2021 год.