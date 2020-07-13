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Губернатор может быть в любой партии, заявил Трутнев
Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что глава региона может быть любой партийной принадлежности, это выбор и воля жителей... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:35
дальний восток
лдпр
юрий трутнев
владимир жириновский
хабаровский край
политика
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дальний восток, лдпр, юрий трутнев, владимир жириновский, хабаровский край, политика

Губернатор может быть в любой партии, заявил Трутнев

13:35 13.07.2020
252
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Юрий Трутнев. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 13 июл - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что глава региона может быть любой партийной принадлежности, это выбор и воля жителей Хабаровского края.
Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев якобы требовал, чтобы Фургал вышел из ЛДПР.
Юрий Трутнев
13:24
Трутнев прокомментировал акции протеста в Хабаровском крае
"Если вы хотите знать мое мнение на эту тему, я его тоже скрывать не буду. Там переодически в прессе мелькают разговоры о том, что кому-то в Москве в администрации президента не нравится партийная принадлежность Сергея Ивановича (Фургала). Сказать честно, любая может быть партийная принадлежность, если Хабаровский край сегодня поддерживает ЛДПР - пожалуйста, поддерживает другую партию - тоже пожалуйста. Это ваш выбор, ваша воля". - сказал Трутнев журналистам.
Заместитель главы правительства и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Хабаровск
12:02
Трутнев объяснил свой приезд в Хабаровск
10710111
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Дальний ВостокЛДПРЮрий ТрутневВладимир ЖириновскийХабаровский крайПолитика
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