https://ria.ru/20200713/1574272797.html
Губернатор может быть в любой партии, заявил Трутнев
Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что глава региона может быть любой партийной принадлежности, это выбор и воля жителей... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:35
2020-07-13T13:35
дальний восток
лдпр
юрий трутнев
владимир жириновский
хабаровский край
политика
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https://ria.ru/20200713/1574272192.html
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3
дальний восток
хабаровский край
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, лдпр, юрий трутнев, владимир жириновский, хабаровский край, политика