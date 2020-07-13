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Поисковик подорвался на мине в лесу в Ленинградской области
Мужчина получил травмы при детонировании взрывоопасного предмета в лесу в Лужском районе Ленинградской области в воскресенье и был госпитализирован вертолетом... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:17
ленинградская область
лужский район
происшествия
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ленинградская область
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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ленинградская область, лужский район, происшествия

Поисковик подорвался на мине в лесу в Ленинградской области

09:53 13.07.2020 (обновлено: 11:17 13.07.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Мужчина получил травмы при детонировании взрывоопасного предмета в лесу в Лужском районе Ленинградской области в воскресенье и был госпитализирован вертолетом санавиации, сообщает пресс-служба областного ГУМЧС.
"В Мшинском сельском поселении при разрыве взрывоопасного предмета в лесу травмирован мужчина… Пострадавший был обнаружен в глубине леса", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, раненого доставили к месту, где мог приземлиться вертолет санавиации, после чего мужчину транспортировали в НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.
Как сообщили местные СМИ, пострадавший получил сотрясение мозга, осколочную рану бедра и повреждения внутренних органов. По данным СМИ, на мине времен Великой Отечественной войны подорвался член поисково-спасательного отряда.
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В пресс-службе правительства Ленинградской области подтвердили, что пострадавший является поисковиком, получившим ранения из-за взрыва мины. По данным пресс-службы, бригада скорой помощи не смогла подобраться к пострадавшему из-за бездорожья. Фельдшер и лесник искали мужчину, пробираясь через болота и бурелом около восьми километров. Когда поисковика нашли, вертолет санавиации удалось посадить на болоте в 400 метрах от пострадавшего. Мужчину в крайне тяжелом состоянии менее чем за час доставили в больницу.
5022002
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Ленинградская областьЛужский районПроисшествия
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