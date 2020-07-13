Корабль ВМС США в порту Сан-Диего горит более шести часов

ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Более шести часов продолжается пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе Более шести часов продолжается пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе Сан-Диего , пострадал 21 человек, сообщает командование надводными силами ВМС США

"Семнадцать моряков и четверо гражданских лиц находятся на лечении в местной больнице с травмами, не представляющими угрозы для жизни", - говорится в сообщении в Twitter

По данным командования, от горящего корабля были эвакуированы два других боевых корабля - Fitzgerald и Russell.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в 8.30 (18.30 мск воскресенья). Корабль находился на техническом обслуживании, экипаж составлял около тысячи человек, а на борту на момент возгорания были около 160 моряков.